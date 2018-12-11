Сотрудники ESA показали фото "каменного снеговика" в космосе





Космическая станция «Кассини» больше двух десятков лет бороздит просторы Вселенной и очень часто радует ученых интересными и необычными фактами о планете Сатурн, а также о его кольцах и спутниках.Недавно космический аппарат заснял в космосе два спутника Сатурна – Диону и Рею с такого угла, что на фотографии часть изображения хорошо видна, вторая часть затемнена. А сами спутники, слившись в один космический объект, образуют каменного снеговика.Один из названых спутников (Рея) – это второй по размерам в системе спутников Сатурна, так как его диаметр более 1,5 км. Второй из запечатленных объектов – спутник Сатурна Диона, который занимает четвертое место по величине среди спутников планеты с кольцами. На поверхности обоих космических тел выделяются тонкие яркие полосы.Напомним, «Кассини» — это автоматическая межпланетная станция. Названа в честь итальянско-французского астронома Джованни Кассини. Часть космической программы «Кассини-Гюйгенс». Запущена 15 октября 1997 года.