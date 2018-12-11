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Сотрудники ESA показали фото "каменного снеговика" в космосе

Зонд «Кассини» во время путешествия сделал необычный снимок двух объектов так, что они напоминают каменного снеговика. Представители ESA в своем микроблоге в Instagram, объяснили, что это необыкновенное образование называется «две Луны» - это два спутника Сатурна.
Сотрудники ESA показали фото "каменного снеговика" в космосе

Космическая станция «Кассини» больше двух десятков лет бороздит просторы Вселенной и очень часто радует ученых интересными и необычными фактами о планете Сатурн, а также о его кольцах и спутниках.

Недавно космический аппарат заснял в космосе два спутника Сатурна – Диону и Рею с такого угла, что на фотографии часть изображения хорошо видна, вторая часть затемнена. А сами спутники, слившись в один космический объект, образуют каменного снеговика.

Один из названых спутников (Рея) – это второй по размерам в системе спутников Сатурна, так как его диаметр более 1,5 км. Второй из запечатленных объектов – спутник Сатурна Диона, который занимает четвертое место по величине среди спутников планеты с кольцами. На поверхности обоих космических тел выделяются тонкие яркие полосы.

Напомним, «Кассини» — это автоматическая межпланетная станция. Названа в честь итальянско-французского астронома Джованни Кассини. Часть космической программы «Кассини-Гюйгенс». Запущена 15 октября 1997 года.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:25

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