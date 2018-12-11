Звезда "Универа" Андрей Гайдулян нелестно отозвался о камчатских зрителях





Андрей Гайдулян, известен многим благодаря ролям в "Универе" и сериале "СашаТаня", недавно "разошелся" не на шутку во время одной из постановок.На днях актер принял участие в пьесе под названием "Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви". Он обвинил зрителей в свинстве, а также назвал "быдлом" после выступления.Артиста оскорбило поведение местных любителей театра и кино. Андрей Гайдулян признался, что играть невозможно, когда люди кричат из зала.Перебравшие с шампанским зрители постоянно отвлекали артистов. Интересно, что курьез очень активно обсуждают юзеры паблика "Камрепортер" в социальной сети. Под публикацией оставили комментарии более 300 подписчиков. Одни назвали постановку и актерский состав неудачными, а другие поддержали Андрея Гайдуляна и обвинили выпивших зрителей, которым не стоит посещать такие культурные места, как театр.