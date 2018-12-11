Алиана Устиненко уверена, что Алексей Купин не прошел в финал конкурса «Человек года 2018» из-за Майи Донцовой





Несмотря на огромнейшее желание Алексея Купина выиграть в конкурсе «Человек года 2018» недвижимость в столице, его мечтам так и не суждено было воплотиться в реальность, ведь парень в шаге от финала вылетел из состязания.Как бы там ни было, но тему вылета Купина из проектного конкурса в Периметре обсуждают до сих пор. Так, Алиана Устиненко на правах ведущей во время Лобного места заявила, что просто-таки убеждена в том, что Алексей не смог выйти в финал «Человека года 2018» из-за своей возлюбленной Майи.Даже после того, как Купин попытался заступиться за будущую супругу, Алиана не стала отступать от своих слов и продолжила проходиться по Донцовой, которая на данный момент находится в больнице.По мнению Устиненко, Майя неправильно себя вела на этапе агитации, и именно поэтому за ее молодого человека почти никто не проголосовал. А послание избранницы Алексея, которое она сделала, находясь в клинике, только осложнило ситуацию.Напомним, что в больнице, Донцова ограничилась лишь несколькими предложениями. Майя отметила, что поддерживает парня и попросила за него голосовать, и на этом все. Именно это и возмущает бывшую супругу Гобозова.К слову, телезрители «Дома-2» уверены, что Устиненко не просто так принялась заступаться за Купина и засаживать Донцову. По мнению фанатов, Алиана хочет отбить Лешу у Майи.