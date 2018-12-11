Борис Грачевский с Екатериной Белоцерковской собираются провести отпуск в Таиланде
Борис Грачевский со своей женой Екатериной Белоцерковской собираются свой отпуск провести в Таиланде. Семидневный тур приобрела супруга режиссёра, так как он доверяет ей выбирать место отдыха.
Екатерина Белоцерковская сняла номер в стенах шикарного отеля, который находится вблизи Сиамского залива. Он включает семнадцать ресторанов. Борис Грачевский уже проводил отдых на тайском побережье. Режиссера особенно впечатлили секс-шоу в ночных клубах, которые показывают местные девушки, а также парни. По словам знаменитостей, на таких представлениях места нужно выбирать дальше от сцены. В свою очередь актёры, исполняющие эротические номера, зачастую вовлекают во всё происходящее зрителей, которые сидят в первом ряду. Грачевский предлагал уже своей жене посмотреть на куртизанок в Таиланде. Но она пока не осмелилась на такой шаг. Режиссёр также любит наблюдать за местными ледибоями. Это мужчины, которые при помощи специальных гормонов, а также хирургических вмешательств превращаются постепенно в девушек.
«Dni24» ранее сообщили, что Ольга Орлова выложила в соцсети Instagram пикантные снимки вблизи бассейна.
Екатерина Белоцерковская сняла номер в стенах шикарного отеля, который находится вблизи Сиамского залива. Он включает семнадцать ресторанов. Борис Грачевский уже проводил отдых на тайском побережье. Режиссера особенно впечатлили секс-шоу в ночных клубах, которые показывают местные девушки, а также парни. По словам знаменитостей, на таких представлениях места нужно выбирать дальше от сцены. В свою очередь актёры, исполняющие эротические номера, зачастую вовлекают во всё происходящее зрителей, которые сидят в первом ряду. Грачевский предлагал уже своей жене посмотреть на куртизанок в Таиланде. Но она пока не осмелилась на такой шаг. Режиссёр также любит наблюдать за местными ледибоями. Это мужчины, которые при помощи специальных гормонов, а также хирургических вмешательств превращаются постепенно в девушек.
«Dni24» ранее сообщили, что Ольга Орлова выложила в соцсети Instagram пикантные снимки вблизи бассейна.