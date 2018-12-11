Ильдар Узбеков создал венчурный фонд «CoalFuture» для развития углехимии
Новый венчурный фонд «CoalFuture», созданный Ильдаром Узбековым, займется развитием отрасли углехимии. На начальном этапе объем инвестиций составит 1,2 млрд рублей, передает apn.ru
Совладелец «Сибуглемета» рассказал, что мир и Россия переходят на альтернативную «зеленую» энергетику и разрабатывают более жесткие экологические нормы. Проводимая работа вызовет снижение объемов потребления угля и его стоимость. Страны-участницы, подписавшие Парижское соглашение, через два года начнут внедрять механизмы для сокращения парниковых выбросов. Все это негативно отразится на угольной промышленности и снизит экономические показатели.
В течение 13 лет мир говорил о необходимости модернизировать угольную отрасль и сейчас старые идеи начали получать новые импульсы развития. Глубокая переработка угля обеспечит соблюдение норм и позволит поддержать рентабельность сферы. «CoalFuture» планирует инвестировать в производство синтез-газа, красителей, метанола, пластмассы и улучшение технологии получения угольного пека, который можно направить в производство термостойкого углеродного волокна.
Согласно прогнозам, в ближайшие годы начнется сокращение объемов потребления угля, и инвестиции в глубокую переработку сырья позволят сохранить отрасль и сделать ее экономически стабильной.
Совладелец «Сибуглемета» рассказал, что мир и Россия переходят на альтернативную «зеленую» энергетику и разрабатывают более жесткие экологические нормы. Проводимая работа вызовет снижение объемов потребления угля и его стоимость. Страны-участницы, подписавшие Парижское соглашение, через два года начнут внедрять механизмы для сокращения парниковых выбросов. Все это негативно отразится на угольной промышленности и снизит экономические показатели.
В течение 13 лет мир говорил о необходимости модернизировать угольную отрасль и сейчас старые идеи начали получать новые импульсы развития. Глубокая переработка угля обеспечит соблюдение норм и позволит поддержать рентабельность сферы. «CoalFuture» планирует инвестировать в производство синтез-газа, красителей, метанола, пластмассы и улучшение технологии получения угольного пека, который можно направить в производство термостойкого углеродного волокна.
Согласно прогнозам, в ближайшие годы начнется сокращение объемов потребления угля, и инвестиции в глубокую переработку сырья позволят сохранить отрасль и сделать ее экономически стабильной.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 18:03