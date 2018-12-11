Ильдар Узбеков создал венчурный фонд «CoalFuture» для развития углехимии





Совладелец «Сибуглемета» рассказал, что мир и Россия переходят на альтернативную «зеленую» энергетику и разрабатывают более жесткие экологические нормы. Проводимая работа вызовет снижение объемов потребления угля и его стоимость. Страны-участницы, подписавшие Парижское соглашение, через два года начнут внедрять механизмы для сокращения парниковых выбросов. Все это негативно отразится на угольной промышленности и снизит экономические показатели.В течение 13 лет мир говорил о необходимости модернизировать угольную отрасль и сейчас старые идеи начали получать новые импульсы развития. Глубокая переработка угля обеспечит соблюдение норм и позволит поддержать рентабельность сферы. «CoalFuture» планирует инвестировать в производство синтез-газа, красителей, метанола, пластмассы и улучшение технологии получения угольного пека, который можно направить в производство термостойкого углеродного волокна.Согласно прогнозам, в ближайшие годы начнется сокращение объемов потребления угля, и инвестиции в глубокую переработку сырья позволят сохранить отрасль и сделать ее экономически стабильной.