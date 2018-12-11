Алексей Ягудин опроверг слухи о его размолвке с родителями





Фигурист рассказал, что старается не допускать попыток со стороны фолловеров лезть в его личную жизнь. Он добавил, слухи об их с женой конфликте с его родителями абсолютно беспочвенны. Олимпийский чемпион сообщил, что к ним регулярно наведывается её отец и сами они часто приезжают к нему в гости. Раньше возможно случались некоторые недопонимания, но сейчас у них крепкие дружеские отношения. Также он признался, что не общается со своим отцом, и ему неизвестно о его местонахождении. Следовательно, у Ягудина не может быть с ним плохих или хороших отношений, потому что ему безразлична судьба родственника.Алексей Ягудин не любит, когда кто-либо пытается лезть в его семейную жизнь. Он готов выслушивать критику в свой адрес если она достойно аргументирована, но пресекает любые попытки учить его, как себя надо вести. Больше всего Олимпийский чемпион ценит и уважает поклонников, не лезущих в его личную жизнь. Также он добавил, что не видит недостатков в своей супруге Татьяне Тотьмяниной или раздражающих факторов в её поведении.