В Лейпциге снова рукоплескали Михаэлю Цукернику (Michael Zukernik)









Михаэль Цукерник возглавляет Филармонический камерный оркестр Берлина с 2002 года. Коллектив неоднократно бывал с гастролями в разных странах, в том числе и в России. Не за горами очередное возвращение немецких музыкантов на русскую землю. В декабре 2019 года оркестр во главе с Михаэлем Цукерником снова выступит с концертом в Московском международном Доме Музыки.Каждый концерт Михаэля Цукерника бесспорно становится заметным художественным явлением в музыкальной жизни Германии. Яркие неординарные программы всегда привлекают слушателей своей новизной и оригинальностью идей.Афишу единственного концерта оркестра в Лейпциге украсило выступление прославленного пианиста Андрея Гаврилова (Andrei Gavrilov). Публику давно уже восхитили его незаурядные интерпретации музыки великих классиков! Андрею Гаврилову довелось играть на одной сцене с самыми незаурядными исполнителями. А свой творческий альянс со Святославом Рихтером пианист прекрасно помнит до сих пор. Он считал его своим «третьим учителем»: «У меня часто возникало ощущение, что близ Святослава Теофиловича попадаешь в какое-то таинственное «магнитное поле». И, когда потом садишься за инструмент, начинаешь играть с особенным вдохновением».В 1974 году Андрей Гаврилов одержал победу на V международном конкурсе имени Чайковского (1974 год), став лауреатом первой премии.В Лейпциге в сопровождении Филармонического камерного оркестра Берлина под управлением Михаэля Цукерника Андрей Гаврилов солировал в Первом фортепианном концерте си бемоль минор Петра Чайковского. Поразительно тончайшее прочтение этого гениального произведения пианистом, его благородное туше, тончайший психологизм сопутствовали природе самой музыки с ее щемящей лирикой. В одной из заметок о Первом фортепианном концерте Чайковского Андрей Гаврилов отметил:Публика лейпцигского Гевандхауза, до отказа заполнившая зал, устроила музыкантам продолжительную овацию! Михаэль Цукерник идеально чувствует солистов, в том числе и Андрея Гаврилова, с которым не так уж и просто найти на сцене музыкальный диалог. Дирижер предоставил пианисту творческую свободу, добившись при этом особой магии звукового баланса. Необходимо отметить, что Филармонический камерный оркестр Берлина играет в старой немецкой рассадке, поэтому звуковая среда оказалась весьма совершенной.Музыка чешских композиторов Бедржиха Сметаны и Антонина Дворжака по праву стала одной из кульминаций программы. Симфоническая поэма «Влтава» Бедржиха Сметаны из цикла «Моя Родина» известна своей мелодической красотой и национальным мелосом. Декоративный орнамент оркестровки, палитра тембров не могут не восхищать, кто хотя бы раз услышал эту дивную музыку!Девятая симфония Антонина Дворжака «Из Нового Света» завершила программу. Итоговое произведение композитора в этом жанре, созданное во время турне по Америке, синтезировало в себе виток индейских мелодий и негритянских спиричуэлс с богемским фольклором. После первого исполнения в Нью-Йорке симфонию Дворжака стали играть многие оркестры мира. Михаэль Цукерник в каждой из своих новых интерпретаций старается раскрыть новые краски этого шедевра Дворжака, заставляя при этом оркестр играть необычайно свободно и гибко.