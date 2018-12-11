В Лейпциге снова рукоплескали Михаэлю Цукернику (Michael Zukernik)
Филармонический камерный оркестр Берлина (Philharmonisches Kammerorchester Berlin) и Венгерский симфонический оркестр Alba Regia во главе с Михаэлем Цукерником (Michael Zukernik) покорили своим искусством легендарную сцену Гевандхауза в Лейпциге.
Михаэль Цукерник возглавляет Филармонический камерный оркестр Берлина с 2002 года. Коллектив неоднократно бывал с гастролями в разных странах, в том числе и в России. Не за горами очередное возвращение немецких музыкантов на русскую землю. В декабре 2019 года оркестр во главе с Михаэлем Цукерником снова выступит с концертом в Московском международном Доме Музыки.
Каждый концерт Михаэля Цукерника бесспорно становится заметным художественным явлением в музыкальной жизни Германии. Яркие неординарные программы всегда привлекают слушателей своей новизной и оригинальностью идей.
Афишу единственного концерта оркестра в Лейпциге украсило выступление прославленного пианиста Андрея Гаврилова (Andrei Gavrilov). Публику давно уже восхитили его незаурядные интерпретации музыки великих классиков! Андрею Гаврилову довелось играть на одной сцене с самыми незаурядными исполнителями. А свой творческий альянс со Святославом Рихтером пианист прекрасно помнит до сих пор. Он считал его своим «третьим учителем»: «У меня часто возникало ощущение, что близ Святослава Теофиловича попадаешь в какое-то таинственное «магнитное поле». И, когда потом садишься за инструмент, начинаешь играть с особенным вдохновением».
В 1974 году Андрей Гаврилов одержал победу на V международном конкурсе имени Чайковского (1974 год), став лауреатом первой премии.
В Лейпциге в сопровождении Филармонического камерного оркестра Берлина под управлением Михаэля Цукерника Андрей Гаврилов солировал в Первом фортепианном концерте си бемоль минор Петра Чайковского. Поразительно тончайшее прочтение этого гениального произведения пианистом, его благородное туше, тончайший психологизм сопутствовали природе самой музыки с ее щемящей лирикой. В одной из заметок о Первом фортепианном концерте Чайковского Андрей Гаврилов отметил: «Чайковский пишет свой первый концерт, первый русский концерт и вступает в жизнь, “сотворяя” свой музыкально-философский космос. Он находится в необычайном напряжении моральных и интеллектуальных сил. В связи с этой ситуацией, совершенно очевидная мысль приходит ему в голову – отождествить с себя с “Создателем”. С библейским Богом, создавшим вселенную и всё живое за семь дней. Создался его космос, по аналогии с библией – за семь дней, семь ударов оркестра, открывающих концерт. Первый концерт Чайковского стал не только первым фортепианным концертом композитора, но и первым фортепианным концертом в русской музыке. Понимая ответственность, пишущего не только “музыкальную историю”, но и историю России, Чайковский вложил в этот концерт огромное количество смыслов, эмоций, и художественных картин, предугадал свою собственную судьбу, и, во многом, почувствовал судьбу России».
Публика лейпцигского Гевандхауза, до отказа заполнившая зал, устроила музыкантам продолжительную овацию! Михаэль Цукерник идеально чувствует солистов, в том числе и Андрея Гаврилова, с которым не так уж и просто найти на сцене музыкальный диалог. Дирижер предоставил пианисту творческую свободу, добившись при этом особой магии звукового баланса. Необходимо отметить, что Филармонический камерный оркестр Берлина играет в старой немецкой рассадке, поэтому звуковая среда оказалась весьма совершенной.
Девятая симфония Антонина Дворжака «Из Нового Света» завершила программу. Итоговое произведение композитора в этом жанре, созданное во время турне по Америке, синтезировало в себе виток индейских мелодий и негритянских спиричуэлс с богемским фольклором. После первого исполнения в Нью-Йорке симфонию Дворжака стали играть многие оркестры мира. Михаэль Цукерник в каждой из своих новых интерпретаций старается раскрыть новые краски этого шедевра Дворжака, заставляя при этом оркестр играть необычайно свободно и гибко.
Михаэль Цукерник возглавляет Филармонический камерный оркестр Берлина с 2002 года. Коллектив неоднократно бывал с гастролями в разных странах, в том числе и в России. Не за горами очередное возвращение немецких музыкантов на русскую землю. В декабре 2019 года оркестр во главе с Михаэлем Цукерником снова выступит с концертом в Московском международном Доме Музыки.
Каждый концерт Михаэля Цукерника бесспорно становится заметным художественным явлением в музыкальной жизни Германии. Яркие неординарные программы всегда привлекают слушателей своей новизной и оригинальностью идей.
Афишу единственного концерта оркестра в Лейпциге украсило выступление прославленного пианиста Андрея Гаврилова (Andrei Gavrilov). Публику давно уже восхитили его незаурядные интерпретации музыки великих классиков! Андрею Гаврилову довелось играть на одной сцене с самыми незаурядными исполнителями. А свой творческий альянс со Святославом Рихтером пианист прекрасно помнит до сих пор. Он считал его своим «третьим учителем»: «У меня часто возникало ощущение, что близ Святослава Теофиловича попадаешь в какое-то таинственное «магнитное поле». И, когда потом садишься за инструмент, начинаешь играть с особенным вдохновением».
В 1974 году Андрей Гаврилов одержал победу на V международном конкурсе имени Чайковского (1974 год), став лауреатом первой премии.
В Лейпциге в сопровождении Филармонического камерного оркестра Берлина под управлением Михаэля Цукерника Андрей Гаврилов солировал в Первом фортепианном концерте си бемоль минор Петра Чайковского. Поразительно тончайшее прочтение этого гениального произведения пианистом, его благородное туше, тончайший психологизм сопутствовали природе самой музыки с ее щемящей лирикой. В одной из заметок о Первом фортепианном концерте Чайковского Андрей Гаврилов отметил: «Чайковский пишет свой первый концерт, первый русский концерт и вступает в жизнь, “сотворяя” свой музыкально-философский космос. Он находится в необычайном напряжении моральных и интеллектуальных сил. В связи с этой ситуацией, совершенно очевидная мысль приходит ему в голову – отождествить с себя с “Создателем”. С библейским Богом, создавшим вселенную и всё живое за семь дней. Создался его космос, по аналогии с библией – за семь дней, семь ударов оркестра, открывающих концерт. Первый концерт Чайковского стал не только первым фортепианным концертом композитора, но и первым фортепианным концертом в русской музыке. Понимая ответственность, пишущего не только “музыкальную историю”, но и историю России, Чайковский вложил в этот концерт огромное количество смыслов, эмоций, и художественных картин, предугадал свою собственную судьбу, и, во многом, почувствовал судьбу России».
Публика лейпцигского Гевандхауза, до отказа заполнившая зал, устроила музыкантам продолжительную овацию! Михаэль Цукерник идеально чувствует солистов, в том числе и Андрея Гаврилова, с которым не так уж и просто найти на сцене музыкальный диалог. Дирижер предоставил пианисту творческую свободу, добившись при этом особой магии звукового баланса. Необходимо отметить, что Филармонический камерный оркестр Берлина играет в старой немецкой рассадке, поэтому звуковая среда оказалась весьма совершенной.
Музыка чешских композиторов Бедржиха Сметаны и Антонина Дворжака по праву стала одной из кульминаций программы. Симфоническая поэма «Влтава» Бедржиха Сметаны из цикла «Моя Родина» известна своей мелодической красотой и национальным мелосом. Декоративный орнамент оркестровки, палитра тембров не могут не восхищать, кто хотя бы раз услышал эту дивную музыку!
Девятая симфония Антонина Дворжака «Из Нового Света» завершила программу. Итоговое произведение композитора в этом жанре, созданное во время турне по Америке, синтезировало в себе виток индейских мелодий и негритянских спиричуэлс с богемским фольклором. После первого исполнения в Нью-Йорке симфонию Дворжака стали играть многие оркестры мира. Михаэль Цукерник в каждой из своих новых интерпретаций старается раскрыть новые краски этого шедевра Дворжака, заставляя при этом оркестр играть необычайно свободно и гибко.
Культура
Добавил: Роман Сегодня, 17:48