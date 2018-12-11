Наталья Рудова порадовала фанатов своей изящной фигурой в вечернем наряде

Для многих звезд шоу-бизнеса декабрь становится горячим месяцем – премии, выступления, участие в шоу и т.д. Перед ними стоит главная дилемма - выбор праздничного платья. С такой проблемой столкнулась Наталья Рудова, захотев послушать советы подписчиков в социальной сети Instagram . Под постом она написала, что довольно редко надевает платья, но считает это сексуальным. Также она спросила у юзеров, какое из них понравилось им больше всего.Мнение читателей блога Натальи Рудовой разделилось, одна половина склонна к первому варианту, вторая половина ко второму. Кто-то посоветовал актрисе сделать выбор, опираясь на повод для события, а кто-то рекомендует взять сразу два.