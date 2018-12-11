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Алексей Купин намерен объявить на «Доме-2» конкурс «Золотой банан»

Возлюбленный Майи Донцовой - Алексей Купин планирует объявить на реалити-шоу «Дом-2» второй сезон конкурса «Золотой банан».

Пока Майя проходит курс лечения в больнице и отсутствует на Поляне, Алексей принялся вовсю искать себя и интересное занятие на телестройке.

Алексей Купин намерен объявить на «Доме-2» конкурс «Золотой банан»

Стоит напомнить, что когда Донцова и Купин находились на Сейшельских островах, молодой человек придумал довольно необычный конкурс под названием «Золотой банан». Нужно сказать, что к замыслам Леши довольно часто Майя относилась весьма отрицательно.

Как оказалось, первый сезон конкурса, который закончился настоящим провалом, ведь сопровождался постоянными скандалами и склоками, не изменил планы Алексей. Да и ревнивая будущая супруга, которая всегда была против конкурса «Золотой банан» никак не смогла повлиять на избранника.

Многие телезрители «Дома-2» до сих пор помнят, как Купин пообещал Алиане Устиненко – победительнице конкурса «Золотой банан» вручить ей лично вознаграждение, как только он вернется на Сейшельские острова. И вот теперь Леша планирует объявить второй сезон собственного конкурса.

Алексей Купин намерен объявить на «Доме-2» конкурс «Золотой банан»

«Купин как всегда! Лешке вообще все равно на мнение Майки, что хочет то и творит!» - прокомментировала планы Купина одна из фанаток «Дома-2».

Пока сложно сказать, удастся ли участнику «Дома-2» воплотить свои слова в жизнь, ведь совсем скоро Майю выпишут из больницы и девушку уж явно не обрадуют подобные планы будущего супруга.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:59

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