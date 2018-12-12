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Компания "Открытая Мобильная Платформа" показала прототип планшета с российским процессором

Фирма "Открытая Мобильная Платформа" продемонстрировала общественности прототип нового планшета. Основой устройства является российский процессор "Мультикор" 1892ВМ14Я. Устройство осуществляет работу под управлением ОС Sailfish Mobile OS RU.

Компания "Открытая Мобильная Платформа" показала прототип планшета с российским процессором

Чип 1892ВМ14Я, принадлежащий к семейству "Мультикор", представляет собой однокристальную систему, которая включает 2 DSP-ядра ELcore-30M, 2 процессорных ядра ARM Cortex A9, графический ускоритель версии Mali-300, модули, отвечающие за декодирование видео, функционирование систем ввода данных, поддержку современных систем спутникового позиционирования Beidou/ГЛОНАСС/GPS.

40-нм процессор соответствует по классификации Минпромторга. Речь идёт о микросхеме 2 уровня. Павел Эйгес, являющийся генеральным директором "Открытой Мобильной Платформы", отмечает, что в планшете использовался чип 1892ВМ14Я с модулем Салют-ЭЛ24ПМ, позволяющим значительно упростить создание гаджетов на базе "Мультикора". Для Салюта-ЭЛ24ПМ имеется готовая сборка Sailfish OS, что позволяет на базе данного модуля создавать различные клиентские устройства, обладающие широкой функциональностью.

«Dni24» ранее передавали, что Минкомсвязь собирается в 2024 году запустить на территории Российской Федерации 5G-связь.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:12

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