Прохора Шаляпина раскритиковали коллеги по каналу НТВ

Коллеги Прохора Шаляпина по телеканалу восприняли нового сотрудника неоднозначно. Один из корреспондентов Вадим Глускер на своей страничке в Facebook написал: "Когда я смотрю Прохора Шаляпина в роли ведущего прогноза погоды НТВ, жду, что тучам придется сдавать тест ДНК". Данный комментарий был намеком на то, что Шаляпин не отказывает себе в удовольствии посетить парочку телешоу, где грязное белье знаменитых людей обсуждают на всю страну.Ответить на данную запись поспешила российская журналистка Ирада Зейналова, она считает «заподлом, то, что ее новый коллега Прохор Шаляпин теперь анонсирует ее передачу «Итоги недели». Ниже она добавила, что артист «некрасивый».