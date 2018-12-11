Серьезный рост Tkeycoin ожидается сразу после старта торгов
Экспертам стало очевидно, что монету Tkeycoin ждет значительное удорожание уже в ближайшее время. Прогноз основан на подписании двустороннего договора между Tkeycoin и биржей EXMO. Специалисты EXMO подтвердили высокую доходность и безоговорочную безопасность вложений в новый биржевый проект.
Среди наиболее влиятельных потенциальных покупателей, ожидающих начала биржевых торгов, выступают инвесторы из ОАЭ, часть из них имеет отношение к арабской компании TKEY DMCC, которая курирует российскую компанию криптовалюты. Массовая покупка Tkeycoin начнётся незамедлительно после листинга на бирже, что по прогнозам специалистов увеличит объём торгов в 7-9 раз, а, следовательно, вырастет и стоимость токена. Именно поэтому, лучшим решением станет скорейшая покупка монет по пока еще доступной цене.
Среди наиболее влиятельных потенциальных покупателей, ожидающих начала биржевых торгов, выступают инвесторы из ОАЭ, часть из них имеет отношение к арабской компании TKEY DMCC, которая курирует российскую компанию криптовалюты. Массовая покупка Tkeycoin начнётся незамедлительно после листинга на бирже, что по прогнозам специалистов увеличит объём торгов в 7-9 раз, а, следовательно, вырастет и стоимость токена. Именно поэтому, лучшим решением станет скорейшая покупка монет по пока еще доступной цене.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:19