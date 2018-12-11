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Курс валют на 11.12.2018

Серьезный рост Tkeycoin ожидается сразу после старта торгов

Экспертам стало очевидно, что монету Tkeycoin ждет значительное удорожание уже в ближайшее время. Прогноз основан на подписании двустороннего договора между Tkeycoin и биржей EXMO. Специалисты EXMO подтвердили высокую доходность и безоговорочную безопасность вложений в новый биржевый проект.
Серьезный рост Tkeycoin ожидается сразу после старта торгов

Среди наиболее влиятельных потенциальных покупателей, ожидающих начала биржевых торгов, выступают инвесторы из ОАЭ, часть из них имеет отношение к арабской компании TKEY DMCC, которая курирует российскую компанию криптовалюты. Массовая покупка Tkeycoin начнётся незамедлительно после листинга на бирже, что по прогнозам специалистов увеличит объём торгов в 7-9 раз, а, следовательно, вырастет и стоимость токена. Именно поэтому, лучшим решением станет скорейшая покупка монет по пока еще доступной цене.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:19

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