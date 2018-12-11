Серьезный рост Tkeycoin ожидается сразу после старта торгов





Среди наиболее влиятельных потенциальных покупателей, ожидающих начала биржевых торгов, выступают инвесторы из ОАЭ, часть из них имеет отношение к арабской компании TKEY DMCC, которая курирует российскую компанию криптовалюты. Массовая покупка Tkeycoin начнётся незамедлительно после листинга на бирже, что по прогнозам специалистов увеличит объём торгов в 7-9 раз, а, следовательно, вырастет и стоимость токена. Именно поэтому, лучшим решением станет скорейшая покупка монет по пока еще доступной цене.