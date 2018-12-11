Участники «Дома-2» ополчились против Рапунцелей, не вернувшихся вовремя на Поляну

«Рапунцели вообще уже обнаглели! Теперь из-за них никого не отпустят в город! А наказание вообще где?» - написала одна из поклонниц «Дома-2».





Сегодня, 11 декабря, в утреннем эфире реалити-шоу «Дом-2» в очередной раз обсуждалась тема несоблюдения правил «брендов» проекта. Как стало известно, молодых родителей руководство шоу отпустило за Периметр, чтобы они приобрели новые зимние вещи для своего ребенка и себя, только вот вернуться на Поляну парочка, по всей видимости, в тот же день не посчитала нужным.Телеведущие, по приезду «брендов», тут же направились в VIP-дом, чтобы не только отчитать участников «Дома-2», но и напомнить ребятам, где они находятся. Впрочем, наказания ни Ольга, ни Дмитрий никакого не получили, несмотря даже на то, что своими действиями они нанесли неисправимый вред своим коллегам по съемочной площадке.В результате коллектив ополчился против семейства Рапунцель-Дмитренко, ведь они попросту подставили их под удар, когда не вернулись в Периметр вовремя.На данный момент многие телезрители «Дома-2» принялись обсуждать эту ситуацию в социальных сетях. По мнению поклонников реалити-шоу, это не правильно, что некоторых домовцев могут отпускать за ворота в любое время, а кое-кто из ребят не может отпроситься даже на несколько часов, чтобы, к примеру, сходить в кино или посетить врача.