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Участники «Дома-2» ополчились против Рапунцелей, не вернувшихся вовремя на Поляну

Семейство Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко снова нарушало проектные правила.

Сегодня, 11 декабря, в утреннем эфире реалити-шоу «Дом-2» в очередной раз обсуждалась тема несоблюдения правил «брендов» проекта. Как стало известно, молодых родителей руководство шоу отпустило за Периметр, чтобы они приобрели новые зимние вещи для своего ребенка и себя, только вот вернуться на Поляну парочка, по всей видимости, в тот же день не посчитала нужным.

Участники «Дома-2» ополчились против Рапунцелей, не вернувшихся вовремя на Поляну

Телеведущие, по приезду «брендов», тут же направились в VIP-дом, чтобы не только отчитать участников «Дома-2», но и напомнить ребятам, где они находятся. Впрочем, наказания ни Ольга, ни Дмитрий никакого не получили, несмотря даже на то, что своими действиями они нанесли неисправимый вред своим коллегам по съемочной площадке.

В результате коллектив ополчился против семейства Рапунцель-Дмитренко, ведь они попросту подставили их под удар, когда не вернулись в Периметр вовремя.

Участники «Дома-2» ополчились против Рапунцелей, не вернувшихся вовремя на Поляну

На данный момент многие телезрители «Дома-2» принялись обсуждать эту ситуацию в социальных сетях. По мнению поклонников реалити-шоу, это не правильно, что некоторых домовцев могут отпускать за ворота в любое время, а кое-кто из ребят не может отпроситься даже на несколько часов, чтобы, к примеру, сходить в кино или посетить врача.

«Рапунцели вообще уже обнаглели! Теперь из-за них никого не отпустят в город! А наказание вообще где?» - написала одна из поклонниц «Дома-2».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:23

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