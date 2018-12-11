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Курс валют на 11.12.2018

Московский кредитный банк запустил карту «Мудрость» для пенсионеров

Московский кредитный банк сообщил о введении новой карты «Мудрость» для пенсионеров, которая работает на базе платежной системы «Мир».

Все пользователи карты смогут снимать наличные средства без комиссии во всех банкоматах на территории России. На остаток на счету будут начисляться 7 процентов годовых. Также пенсионные карты позволят получать баллы при покупке в некоторых сетях аптек, которые позднее можно будет поменять на кэшбек или скидки. В рамках программы был запущен и информационный сервис «Забота». Держатели карт смогут получить в нем консультации медиков или обратиться к специалистам по вопросам различного характера. Все эксперты будут работать в круглосуточном режиме.
Московский кредитный банк запустил карту «Мудрость» для пенсионеров

Карта «Мудрость» выдается бесплатно и без комиссии. Ее также производится бесплатно. Все переводы до 30 тысяч рублей и оплата различных коммунальных услуг через интернет-банкинг также будут безвозмездными.

«Сегодня многие пенсионеры становятся активными пользователями современных услуг. В Московском кредитном банке сейчас обслуживают более 350 тысяч клиентов соответствующего возраста, которые применяют карты почти каждый день. Для удобства было решено ввести новую программу «Мудрость», которая сделает использование счетов не только простым, но и выгодным для пенсионеров», - рассказал Алексей Охорзин, являющийся директором департамента розничного бизнеса организации.

Также представитель МКБ отметил, что банк сотрудничает с несколькими аптеками, для клиентов которых будут предоставляться скидки при расчетах по карте «Мудрость». Более подробные сведения о предложении можно узнать на официальной странице кредитной организации.
Узнать подробности и заказать карту можно по ссылке.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:21

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