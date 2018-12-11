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Компания OnePlus официально представила смартфон OnePlus 6T McLaren Edition Speed Orange

Уникальную версию современного смартфона OnePlus 6T McLaren Edition Speed Orange, официально представили в известной компании OnePlus. Это устройство на европейские рынки выпустят по начальной цене - 699 евро, что на 70 евро дороже базовой версии популярного девайса.

Компания OnePlus официально представила смартфон OnePlus 6T McLaren Edition Speed Orange


В новой модификации удачно использовали карбоновые вставки, идеально сочетающиеся с формами задней стеклянной крышки. Устройство оборудовано аккумуляторной батареей на 3 700 мАч. В модели установили ОЗУ на 10 Гб, благодаря чему существенно увеличивается уровень производительности. Новая версия OnePlus 6T является доступной на бодлианском рынке.

«Dni24» ранее сообщали, что эксперты рассказали о плюсах нового смартфона версии «Yandex.Phone», которая оснащается голосовым помощником "Алиса".



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:53

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