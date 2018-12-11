«Роскомнадзор» проверит Twitter и Facebook на исполнение законодательства
Интернет-ресурс «Слово и дело» сообщает, что «Роскомнадзор» проведёт проверку соцсетей Twitter и Facebook на предмет исполнения законов РФ. Запланировано провести проверку к завершению текущего года.
По заявлению руководителя Роскомнадзора, до завершения этого года соцсети Twitter и Facebook проверят на факт исполнения законов РФ. Глава службы добавил, что это довольно обычный процесс и подобного рода мониторинг соцсетей проводится на постоянной основе.
По информации «Слово и дела», соцсетям поставлены требования следовать закону о нераспространении личных данных. Руководство компании Facebook запланировало открытие представительства в России. В свою очередь представители Twitter обещали передислоцировать серверы с конфиденциальной информацией российских юзеров в страну.
По заявлению руководителя Роскомнадзора, до завершения этого года соцсети Twitter и Facebook проверят на факт исполнения законов РФ. Глава службы добавил, что это довольно обычный процесс и подобного рода мониторинг соцсетей проводится на постоянной основе.
По информации «Слово и дела», соцсетям поставлены требования следовать закону о нераспространении личных данных. Руководство компании Facebook запланировало открытие представительства в России. В свою очередь представители Twitter обещали передислоцировать серверы с конфиденциальной информацией российских юзеров в страну.
Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 17:40