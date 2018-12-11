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«Роскомнадзор» проверит Twitter и Facebook на исполнение законодательства

Интернет-ресурс «Слово и дело» сообщает, что «Роскомнадзор» проведёт проверку соцсетей Twitter и Facebook на предмет исполнения законов РФ. Запланировано провести проверку к завершению текущего года.
«Роскомнадзор» проверит Twitter и Facebook на исполнение законодательства

По заявлению руководителя Роскомнадзора, до завершения этого года соцсети Twitter и Facebook проверят на факт исполнения законов РФ. Глава службы добавил, что это довольно обычный процесс и подобного рода мониторинг соцсетей проводится на постоянной основе.

По информации «Слово и дела», соцсетям поставлены требования следовать закону о нераспространении личных данных. Руководство компании Facebook запланировало открытие представительства в России. В свою очередь представители Twitter обещали передислоцировать серверы с конфиденциальной информацией российских юзеров в страну.



 
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Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 17:40

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