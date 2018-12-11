«Роскомнадзор» проверит Twitter и Facebook на исполнение законодательства





По заявлению руководителя Роскомнадзора, до завершения этого года соцсети Twitter и Facebook проверят на факт исполнения законов РФ. Глава службы добавил, что это довольно обычный процесс и подобного рода мониторинг соцсетей проводится на постоянной основе.По информации «Слово и дела», соцсетям поставлены требования следовать закону о нераспространении личных данных. Руководство компании Facebook запланировало открытие представительства в России. В свою очередь представители Twitter обещали передислоцировать серверы с конфиденциальной информацией российских юзеров в страну.