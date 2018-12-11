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Иван Стебунов признался, что причиной развода с Мариной Александровой стала его измена

Иван Стебунов недавно посетил передачу "Судьба человека", где он признался что главной причиной развода с Мариной Александровой стала его измена. Когда-то звездные супруги мечтали о счастливой семейной жизни.
Иван Стебунов признался, что причиной развода с Мариной Александровой стала его измена

Актеры поженились в 2008 году, но развелись спустя два года. Ни Марина Александрова, ни Иван Стебунов не желали комментировать причины расставания. Однако недавно российский артист решил сообщить всю правду зрителям ток-шоу "Судьба человека".

Иван Стебунов изменил благоверной во время гастрольного тура во Львове.По словам звезды, после поездки он почувствовал себя другим человеком, но ничего не сказал жене. Марина Александрова догадалась. Несмотря на это пара продолжала делать вид, что все как раньше, пытаясь забыть неприятную историю, однако семью сохранить не получилось.
Иван Стебунов признался, что причиной развода с Мариной Александровой стала его измена

Звезде российского кино было тяжело пережить разрыв. Ивану Стебунову понадобилось время и он уехал в родной Алтайский край, где боролся с депрессией. Иногда артисту казалось, что он не сможет больше сниматься. Но с проблемой он справился, вернулся в Москву, где повстречал девушку по имени Елена. Теперь кинозвезда счастлив и мечтает о детях с супругой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:32

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