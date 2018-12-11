Ученые нашли способ выявления психологических расстройств по работе сердца и мозга





Специалисты из Пензенского университета будут обращать внимание на пограничные состояния пациента-это переход от нормы к расстройству. Как правило, в большинстве случаев на ранних стадиях симптомы практически никак не проявляются. По мнению специалистов, пограничные состояния можно определить, измерив мозговые ритмы, проследив за артериальным давлением и сердечным ритмом. Скорость речи и ее тон также может рассказать о надвигающейся патологии. Эксперты считают, что подобные тесты нужно проходить работникам таких «нервных» профессий, как учителя, медперсонал, военнослужащие и т.д.Ученые провели ряд испытаний, в них вошли анализ кардиограммы, энцефалограммы и тест на речь. Итоги исследований помогли обнаружить новые «маркеры», указывающие на психогенное состояние человека.