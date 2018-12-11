Сотрудники Travelata озвучили самые популярные туры у россиян во время новогодних праздников
Портал Travelata выяснили, какие туры предпочитают покупать россияне во время новогодних праздников, а также встречать Новый год в 2019 году. Об этом сообщает «Политэксперт»
В этом году по расписанию у граждан Российской Федерации праздничные выходные начинаются 30 декабря и продлятся до 8 января. Многие граждане уже приобрели туристические путевки. Журналисты узнали информацию о самых популярных курортах в текущем сезоне и их стоимости.
По информации главы онлайн-сервиса Travelata Алексея Зарецкого, наиболее востребованные в этом году направления на Тайланд около 23% всех путёвок. Далее следует Индия -14%. Эти курорты пользуются большой популярностью благодаря теплым погодным условиям и позволительным ценам. Немалым спросом среди туристов пользуется Турция (12%), Арабские Эмираты (10.5%) и российские курорты (9.5%).
Средняя стоимость заграничных курортов составляет около 142 тысяч рублей, а российских в районе 58 тысяч.
Также глава онлайн-сервиса Travelata поделился информацией о самом дорогом туре, реализованном в 2018 году. Недельная путёвка для восьми человек на горнолыжный курорт Val Thorens во Франции продана за 2 751 000 рублей. Не обошёл стороной Алексей Зарецкий и цену самой дешевой путевки, которая составляет 14 000 рублей. За данную сумму гражданин России может отдохнуть 6 дней на крымском курорте в трёхзвёздочном отеле города Саки со своим питанием.
С прошлого года список самых популярных новогодних курортов не изменился, однако они стали дороже. Ранее средняя стоимость заграничных путёвок составляла около 100 тыс. рублей и 44 тыс. рублей - курорты России.
В этом году по расписанию у граждан Российской Федерации праздничные выходные начинаются 30 декабря и продлятся до 8 января. Многие граждане уже приобрели туристические путевки. Журналисты узнали информацию о самых популярных курортах в текущем сезоне и их стоимости.
По информации главы онлайн-сервиса Travelata Алексея Зарецкого, наиболее востребованные в этом году направления на Тайланд около 23% всех путёвок. Далее следует Индия -14%. Эти курорты пользуются большой популярностью благодаря теплым погодным условиям и позволительным ценам. Немалым спросом среди туристов пользуется Турция (12%), Арабские Эмираты (10.5%) и российские курорты (9.5%).
Средняя стоимость заграничных курортов составляет около 142 тысяч рублей, а российских в районе 58 тысяч.
Также глава онлайн-сервиса Travelata поделился информацией о самом дорогом туре, реализованном в 2018 году. Недельная путёвка для восьми человек на горнолыжный курорт Val Thorens во Франции продана за 2 751 000 рублей. Не обошёл стороной Алексей Зарецкий и цену самой дешевой путевки, которая составляет 14 000 рублей. За данную сумму гражданин России может отдохнуть 6 дней на крымском курорте в трёхзвёздочном отеле города Саки со своим питанием.
С прошлого года список самых популярных новогодних курортов не изменился, однако они стали дороже. Ранее средняя стоимость заграничных путёвок составляла около 100 тыс. рублей и 44 тыс. рублей - курорты России.
Общество
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 16:53