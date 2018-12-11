В Великобритании археологи обнаружили могилу древнего "вампира", проткнутого девятью копьями





Археологи уверены, что останки захоронили в III веке до нашей эры. Ученые полагают, что обладатель одного из скелетов погиб в 17-25 лет. Тело молодого человека было проткнуто девятью копьями. Интересно, что пять из них имели железные наконечники, а четыре остальных - костяные. Но скончался юноша совсем не из-за этого.Согласно предположению некоторых специалистов, несчастный умер от удара по голове, а потом его попытались "убить" повторно копьями, чтобы его естественная смерть считалась, как гибель в бою. По мнению археологов, могила и обнаруженные в ней вещи свидетельствуют о том, что в ней покоился богатый человек, который был воином.Есть ещё одна интересная версия: погребенный мог быть опасным и страшным человеком и поэтому его убили ритуальным способом, как вампира.Исследователи также нашли и другое захоронение. В нем оказался скелет человека, похороненного в колеснице.