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В Великобритании археологи обнаружили могилу древнего "вампира", проткнутого девятью копьями

В Великобритании археологи обнаружили могилу древнего "вампира", проткнутого девятью копьями. Необычное захоронение удалось найти возле йоркширского города Поклингтон. По словам ученых, погребение относится к "железному" веку, информирует The Independent.
В Великобритании археологи обнаружили могилу древнего "вампира", проткнутого девятью копьями

Археологи уверены, что останки захоронили в III веке до нашей эры. Ученые полагают, что обладатель одного из скелетов погиб в 17-25 лет. Тело молодого человека было проткнуто девятью копьями. Интересно, что пять из них имели железные наконечники, а четыре остальных - костяные. Но скончался юноша совсем не из-за этого.

Согласно предположению некоторых специалистов, несчастный умер от удара по голове, а потом его попытались "убить" повторно копьями, чтобы его естественная смерть считалась, как гибель в бою. По мнению археологов, могила и обнаруженные в ней вещи свидетельствуют о том, что в ней покоился богатый человек, который был воином.

Есть ещё одна интересная версия: погребенный мог быть опасным и страшным человеком и поэтому его убили ритуальным способом, как вампира.

Исследователи также нашли и другое захоронение. В нем оказался скелет человека, похороненного в колеснице.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:11

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