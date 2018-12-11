Ученые: Продолжительность жизни зависит от генов, а не от низкой температуры
Ученые под руководством Кристины Гриббл выяснили, что на продолжительность жизни влияет не низкая температура, а гены. Они управляют данным процессом изнутри.
Долгое время считалось, что при низкой температуре тела живой организм может прожить дольше. Глава Морской биологической лаборатории Кристина Гриббл уверена, что дело не только в термостате. Наследственность также играет важную роль в сохранении молодости. Чтобы разобраться в данном вопросе подробнее, сотрудники лаборатории провели эксперимент над представителем многоклеточных животных коловраткой.
Во время эксперимента генетические штаммы Rotifera не оправдали теорию о продолжительности жизни за счет сниженной температуры. Более того, ее уровень варьировался от 6% до 100%, и существенно отличался уровень смертности. Авторы исследования пришли к выводу, что за длительность жизни отвечает определенная группа генов.
Долгое время считалось, что при низкой температуре тела живой организм может прожить дольше. Глава Морской биологической лаборатории Кристина Гриббл уверена, что дело не только в термостате. Наследственность также играет важную роль в сохранении молодости. Чтобы разобраться в данном вопросе подробнее, сотрудники лаборатории провели эксперимент над представителем многоклеточных животных коловраткой.
Во время эксперимента генетические штаммы Rotifera не оправдали теорию о продолжительности жизни за счет сниженной температуры. Более того, ее уровень варьировался от 6% до 100%, и существенно отличался уровень смертности. Авторы исследования пришли к выводу, что за длительность жизни отвечает определенная группа генов.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:00