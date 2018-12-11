Ученые: Продолжительность жизни зависит от генов, а не от низкой температуры





Долгое время считалось, что при низкой температуре тела живой организм может прожить дольше. Глава Морской биологической лаборатории Кристина Гриббл уверена, что дело не только в термостате. Наследственность также играет важную роль в сохранении молодости. Чтобы разобраться в данном вопросе подробнее, сотрудники лаборатории провели эксперимент над представителем многоклеточных животных коловраткой.Во время эксперимента генетические штаммы Rotifera не оправдали теорию о продолжительности жизни за счет сниженной температуры. Более того, ее уровень варьировался от 6% до 100%, и существенно отличался уровень смертности. Авторы исследования пришли к выводу, что за длительность жизни отвечает определенная группа генов.