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Ученые: Продолжительность жизни зависит от генов, а не от низкой температуры

Ученые под руководством Кристины Гриббл выяснили, что на продолжительность жизни влияет не низкая температура, а гены. Они управляют данным процессом изнутри.

Ученые: Продолжительность жизни зависит от генов, а не от низкой температуры

Долгое время считалось, что при низкой температуре тела живой организм может прожить дольше. Глава Морской биологической лаборатории Кристина Гриббл уверена, что дело не только в термостате. Наследственность также играет важную роль в сохранении молодости. Чтобы разобраться в данном вопросе подробнее, сотрудники лаборатории провели эксперимент над представителем многоклеточных животных коловраткой.

Во время эксперимента генетические штаммы Rotifera не оправдали теорию о продолжительности жизни за счет сниженной температуры. Более того, ее уровень варьировался от 6% до 100%, и существенно отличался уровень смертности. Авторы исследования пришли к выводу, что за длительность жизни отвечает определенная группа генов.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:00

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