В небе Ирландии был замечен НЛО в форме розового пончика





Уфологи рассказали, что НЛО показался в ночь на 11 декабря текущего года. Несмотря на его быстрое движение, в объектив видеокамеры он все же попал. Корабль пришельцев имел круглую форму, а посередине была дыра, что позволило сравнить его со сдобным продуктом.Не так давно известный специалист по внеземной жизни Скотт Уоринг поделился с пользователями Сети информацией о том, что к Земле движется внеземной объект, напоминающий ангела.