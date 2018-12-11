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В небе Ирландии был замечен НЛО в форме розового пончика

Уфологи показали в Сети видео, где очевидцам из Ирландии удалось запечатлеть НЛО. Объект светился розовыми огнями и имел форму пончика.
В небе Ирландии был замечен НЛО в форме розового пончика

Уфологи рассказали, что НЛО показался в ночь на 11 декабря текущего года. Несмотря на его быстрое движение, в объектив видеокамеры он все же попал. Корабль пришельцев имел круглую форму, а посередине была дыра, что позволило сравнить его со сдобным продуктом.

Не так давно известный специалист по внеземной жизни Скотт Уоринг поделился с пользователями Сети информацией о том, что к Земле движется внеземной объект, напоминающий ангела.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:37

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