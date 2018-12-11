АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды зарубежного шоу-бизнеса
EUR 75.71 USD 66.24
Курс валют на 11.12.2018

Житель Москвы совершил насилие над предлагавшей секс за деньги женщиной

Житель Москвы совершил насилие над предлагавшей в интернете секс за деньги женщиной. Нападение было совершено дома у предполагаемого преступника.
Житель Москвы совершил насилие над предлагавшей секс за деньги женщиной

Как передаёт издание Nation News, в Москве местный житель напал и изнасиловал жертву, занимающуюся сексом за деньги. Инцидент произошёл в воскресенье 9 декабря, когда 38-летней женщине позвонили на мобильный телефон, указанный на сайте интимных услуг. Клиент предложил встретиться у него дома, и пострадавшая отправилась по указанному адресу.

За секс женщина условилась взять 9 тысяч рублей, однако незнакомец во время личного разговора платить не захотел. Напав на жертву, злоумышленник изнасиловал её и позволил уйти.

11 декабря потерпевшая обратилась в московскую полицию, где передала все обстоятельства произошедшего. Правоохранительные органы столицы начали проверку по факту изнасилования. Ведётся следствие.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На дне китайского озера обнаружили 14000-летние
В небе Ирландии был замечен НЛО в форме розового
ГАЗ наладит выпуск легкого дизельного двигателя
Главный тренер РФ по фехтованию Ильгар Мамедов
Елизавета Боярская и Максим Матвеев озвучили
Вдова легендарного режиссера Леонида Гайдая
Кроссовер Nissan Kicks на базе Renault Duster
Юлия Савичева намекнула на желание завести
Житель Москвы совершил насилие над предлагавшей
Лариса Гузеева поддержала Анастасию Волочкову в
Настя Задорожная показала в Instagram фото с
Сергей Лазарев испугался за прыгнувшую на шпагат
Взрывной характер Валентина Гафта заставляет
Загадочная фигура попала в объектив камеры
Елена Воробей порадует детей образом "Антошки" на
Дмитрий Дмитренко довел до слёз Алену Савкину
«АвтоВАЗ» отзывает в России 41,5 тыс. автомобилей
Певица Валерия заинтриговала поклонников
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева показала, как
Выцветшие татуировки могут оставаться яркими под
Анна Хилькевич опубликовала в Instagram новое
Ксения Бородина снова высмеяла свою «подругу»
На карликовой планете Церера нашли следы органики
Сергей Шнуров не захотел делать выбор между
Милена Безбородова сцепилась с новой поклонницей
В российском Заполярье обнаружили "призрачный
«Серые кардиналы» мирового спорта. Кому обязаны
Эксперты сравнили производительность смартфонов
Стиль дочери солистки A’Studio Кети Топурии
ДНК древних людей выделили из 8-тысячелетней
Просмотреть все новости