Житель Москвы совершил насилие над предлагавшей секс за деньги женщиной
Житель Москвы совершил насилие над предлагавшей в интернете секс за деньги женщиной. Нападение было совершено дома у предполагаемого преступника.
Как передаёт издание Nation News, в Москве местный житель напал и изнасиловал жертву, занимающуюся сексом за деньги. Инцидент произошёл в воскресенье 9 декабря, когда 38-летней женщине позвонили на мобильный телефон, указанный на сайте интимных услуг. Клиент предложил встретиться у него дома, и пострадавшая отправилась по указанному адресу.
За секс женщина условилась взять 9 тысяч рублей, однако незнакомец во время личного разговора платить не захотел. Напав на жертву, злоумышленник изнасиловал её и позволил уйти.
11 декабря потерпевшая обратилась в московскую полицию, где передала все обстоятельства произошедшего. Правоохранительные органы столицы начали проверку по факту изнасилования. Ведётся следствие.
Как передаёт издание Nation News, в Москве местный житель напал и изнасиловал жертву, занимающуюся сексом за деньги. Инцидент произошёл в воскресенье 9 декабря, когда 38-летней женщине позвонили на мобильный телефон, указанный на сайте интимных услуг. Клиент предложил встретиться у него дома, и пострадавшая отправилась по указанному адресу.
За секс женщина условилась взять 9 тысяч рублей, однако незнакомец во время личного разговора платить не захотел. Напав на жертву, злоумышленник изнасиловал её и позволил уйти.
11 декабря потерпевшая обратилась в московскую полицию, где передала все обстоятельства произошедшего. Правоохранительные органы столицы начали проверку по факту изнасилования. Ведётся следствие.
Происшествия
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:47