ГАЗ наладит выпуск легкого дизельного двигателя





Завод ГАЗ заключил контракт с представителями правительства России на получение инвестиций в размере 20 миллиардов рублей. Средства пойдут на модернизацию существующих моделей, а также разработку и изготовление новых конкурентноспособных высококачественных автомобилей для мирового рынка. Заявлено о выпуске коммерческих LCV автомобилей грузовых авто.Отдельно внимание уделено разработке лёгкого дизельного мотора для новых автомобилей. Эксперты полагают, что сотрудники ГАЗ говорят о 2-литровом турбированном дизельном двигателе мощностью в 135 л.с. от производителя VW, которым разработчики собираются оборудовать «Газель-Next».