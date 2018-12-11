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Вдова легендарного режиссера Леонида Гайдая рассказала, почему попала в больницу

Вдова легендарного режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова рассказала журналистам, почему попала в больницу. Актриса только отпраздновала собственное день рождение и ее сразу же госпитализировали.
Вдова легендарного режиссера Леонида Гайдая рассказала, почему попала в больницу

Нина Гребешкова сообщила, что просто подвернула ногу. Родные знаменитости думали, что у 88-летней артистки был инсульт. По словам актрисы, все вокруг переполошились, так как возраст 88 лет и стали переживать. "Но инсульта нет", - откровенничает вдова советского режиссера и называет своих близких "сумасшедшими".

Недавно актриса скромно отметила день рождения в кругу родных и друзей. Нина Павловна в интервью рассказала, что Леонид Гайдай, ушедший из жизни 25 лет назад, был главным мужчиной в ее жизни.

Сейчас вдова легенды советского кинематографа находится в хорошей и дорогой палате. Нина Павловна надеется, что ее скоро выпишут. Артистка не любит быть слабой и беспомощной. К тому же ей надо готовиться к новой роли, которую ей предложил режиссер "Экипажа".



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:07

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