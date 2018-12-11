Юлия Савичева намекнула на желание завести второго ребёнка в Instagram

"Ежедневно мы должны стараться над собой работать: над своим "Я" и "Хочу". Нужно ставить себя на место человека, который рядом", - пишет звезда.

В своём Instagram Савичева подняла тему эгоизма среди людей, не имеющих братьев и сестёр. Исполнительница вспомнила случай из детства, когда поехала к бабушке в Курган. Там же жила её двоюродная сестра и однажды девочкам прислали коробку печенья.Савичева эгоистично забрала подарок себе, съев все сладости, за что получила выговор от бабушки. В детстве будущая певица попросту не понимала, что с другими людьми нужно делиться. Знаменитость мечтает, дабы её наследники выросли чуткими и внимательными, однако лучше, чтобы в семье было минимум двое детей.При этом читатели блога Савичевой увидели в рассказе намёк на рождение второго ребёнка. Певицу стали расспрашивать, неужели в 2019 году она вновь на год пропадёт со сцены. Напомним, что 31-летняя исполнительница замужем за композитором Александром Аршиновым и родила дочку Анну.