Настя Задорожная показала в Instagram фото с новым цветом волос

Настя Задорожная уже задумывается, в каком наряде и образе будет встречать новый 2019 год свиньи. На ее странице в Instagram можно увидеть первый результат тщательного поиска образа для праздника – розовые волосы. Под постом актриса написала: «Я давно хотела выпендриться в стиле Пинк. К году свиньи самое оно!»Настя Задорожная сменила свой внешний вид пока только при помощи программы на своем телефоне, однако ее эксперименты на этом не закончатся. К слову, внешность профессиональной актрисы довольно часто подвергается различным переменам. То и дело приходится перевоплощаться и вживаться в новые роли. К счастью для большинства актеров их роскошные шевелюры спасают парики.