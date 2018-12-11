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Настя Задорожная показала в Instagram фото с новым цветом волос

Известная российская актриса Настя Задорожная в своем блоге Instagram поделилась новым снимком, где ее волосы нежно-розового цвета. Однако пока что это лишь эксперимент.
Настя Задорожная показала в Instagram фото с новым цветом волос

Настя Задорожная уже задумывается, в каком наряде и образе будет встречать новый 2019 год свиньи. На ее странице в Instagram можно увидеть первый результат тщательного поиска образа для праздника – розовые волосы. Под постом актриса написала: «Я давно хотела выпендриться в стиле Пинк. К году свиньи самое оно!»

Настя Задорожная сменила свой внешний вид пока только при помощи программы на своем телефоне, однако ее эксперименты на этом не закончатся. К слову, внешность профессиональной актрисы довольно часто подвергается различным переменам. То и дело приходится перевоплощаться и вживаться в новые роли. К счастью для большинства актеров их роскошные шевелюры спасают парики.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:38

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