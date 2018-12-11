Звезда «Дома-2» Алена Водонаева показала, как выглядит без косметики

«Алена, вы такая красотка! Вам не нужен даже макияж! Очень молодо выглядите, несмотря на то, что Вам почти 40 лет», «Водонаева, ты ли это? Вообще сначала не узнала! Ты оказывается такая еще молодая..Брови только твои мне не нравятся, а так..очень даже ничего!», «Алена, Алена, вы можете с легкостью переплюнуть своей естественной красотой некоторых 18-летних девушек» - продолжают писать в Сети.

Не секрет, что на данный момент телезнаменитость продолжает активно готовиться к одному из самых важных событий в своей жизни – к открытию собственного салона красоты. Вполне вероятно, что именно поэтому Алена стала еще более активней вести свою страничку в социальных сетях, где она то и дело рекламирует свой бизнес.Несколько часов назад Водонаева разместила у себя на страничке в Instagram свежий видеоролик, под которым подчеркнула, что на ней нет и грамма косметики. За считанные часы видео бывшей участницы «Дома-2» набрало почти 70 тысяч просмотров и огромнейшее количество комментариев.Без остановки интернет-пользователи просто начали забрасывать Алену словами восхищения, так как были просто-таки поражены ее естественной красотой.К слову, Водонаева никогда не стеснялась своей внешности и не единожды отмечала, что только постоянной работой над собой смогла достичь таких результатов.