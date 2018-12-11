АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды зарубежного шоу-бизнеса
EUR 75.71 USD 66.24
Курс валют на 11.12.2018

Ксения Бородина снова высмеяла свою «подругу» Ольгу Бузову в шоу «Где логика?»

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина в очередной раз не упустила возможности подколоть свою заклятую «подругу» Ольгу Бузову.

На днях команда «Дома-2», в состав которых вошли практически все ведущие проекта, а если быть точнее Ксения Бородина, Юлия Ефременкова и Ольга Орлова посетили известное телешоу «Где логика?», в которой они соревновались с командой Радио NRJ.

Ксения Бородина снова высмеяла свою «подругу» Ольгу Бузову в шоу «Где логика?»

Несмотря на то, что Ксения вела себя довольно активно, ее команда все-таки потерпела поражение. Многие телезрители заметили, что Бородина на фоне своих коллег по съемочной площадке «Дома-2» выглядела куда сообразительней.

В одном из задаваемых ведущим шоу вопросов, была зашифрована музыкальная композиция Ольги Бузовой, только вот команда «Дома-2» не смогла дать правильного ответа, в отличие от команды Радио NRJ.

Ксения Бородина снова высмеяла свою «подругу» Ольгу Бузову в шоу «Где логика?»

И тут Азамат Мусагалиев – ведущий телешоу «Где логика?» решил пристыдить коллег новоиспеченной артистки, подчеркнув, что ни одна из них, как можно наблюдать, не знает песен Бузовой. Нужно сказать, что Бородина не стала долго отмалчиваться и со смехом заявила, что они просто не успевают слушать песни Оли, ведь она практически каждый день что-то «творит».

Отметим, что слова Ксении поклонники телепередачи восприняли весьма неоднозначно. Некоторые поддержали ответ Бородиной, а кое-кто наоборот заявил, что ведущая просто завидует Бузовой, поэтому именно так и ответила Мусагалиеву.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елена Воробей порадует детей образом "Антошки" на
Дмитрий Дмитренко довел до слёз Алену Савкину
«АвтоВАЗ» отзывает в России 41,5 тыс. автомобилей
Певица Валерия заинтриговала поклонников
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева показала, как
Выцветшие татуировки могут оставаться яркими под
Анна Хилькевич опубликовала в Instagram новое
Ксения Бородина снова высмеяла свою «подругу»
На карликовой планете Церера нашли следы органики
Сергей Шнуров не захотел делать выбор между
Милена Безбородова сцепилась с новой поклонницей
В российском Заполярье обнаружили "призрачный
«Серые кардиналы» мирового спорта. Кому обязаны
Эксперты сравнили производительность смартфонов
Стиль дочери солистки A’Studio Кети Топурии
ДНК древних людей выделили из 8-тысячелетней
Ольга Бузова еще десять лет назад предсказала
В Мюнхене звезду НТВ Вадима Глускера с травмой
Ученые: После первых родов риск развития рака
Звезда «Дома-2» Иосиф Оганесян перенес мальчишник
В Instagram Direct появилась возможность обмена
Платье Меган Маркл на British Fashion Awards
Друг Иосифа Оганесяна – Арсен влюбился в Алену
Йети напугал американцев во время праздничного
Личные данные 52,2 миллионов пользователей Google
Евгений Петросян встал на защиту Ольги Бузовой, с
Максим Галкин показал приготовленный для него
NASA показало "гипнотические облака" Юпитера
Самые скрытные звезды зарубежного шоу-бизнеса
Юлия Барановская может заменить Ольгу Бузову на
Просмотреть все новости