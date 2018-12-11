Ксения Бородина снова высмеяла свою «подругу» Ольгу Бузову в шоу «Где логика?»





На днях команда «Дома-2», в состав которых вошли практически все ведущие проекта, а если быть точнее Ксения Бородина, Юлия Ефременкова и Ольга Орлова посетили известное телешоу «Где логика?», в которой они соревновались с командой Радио NRJ.Несмотря на то, что Ксения вела себя довольно активно, ее команда все-таки потерпела поражение. Многие телезрители заметили, что Бородина на фоне своих коллег по съемочной площадке «Дома-2» выглядела куда сообразительней.В одном из задаваемых ведущим шоу вопросов, была зашифрована музыкальная композиция Ольги Бузовой, только вот команда «Дома-2» не смогла дать правильного ответа, в отличие от команды Радио NRJ.И тут Азамат Мусагалиев – ведущий телешоу «Где логика?» решил пристыдить коллег новоиспеченной артистки, подчеркнув, что ни одна из них, как можно наблюдать, не знает песен Бузовой. Нужно сказать, что Бородина не стала долго отмалчиваться и со смехом заявила, что они просто не успевают слушать песни Оли, ведь она практически каждый день что-то «творит».Отметим, что слова Ксении поклонники телепередачи восприняли весьма неоднозначно. Некоторые поддержали ответ Бородиной, а кое-кто наоборот заявил, что ведущая просто завидует Бузовой, поэтому именно так и ответила Мусагалиеву.