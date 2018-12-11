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Сергей Лазарев испугался за прыгнувшую на шпагат танцовщицу

Российский поп-исполнитель во время репетиции испугался за прыгнувшую на шпагат танцовщицу. Сергей Лазарев опубликовал ролик со сложным номером в Instagram.
Сергей Лазарев испугался за прыгнувшую на шпагат танцовщицу

На кадрах видно, как Сергей Лазарев говорит "Шпагат" танцовщице, после чего она резко прыгает. Это движение оказалось очень неожиданным для звезды. Он признался фанатам, что когда Лиля прыгнула, то заболело, почему-то у него.

Фанаты Сергея Лазарева отметили, что танцовщица отлично справилась и шпагат у нее прекрасный. "Лиля огонь и приказ-не откажешь!!!)))", "Как же круто было!!! Спасибо вам огромное за концерт,а Лиля просто ваш бриллиант!", "Мда....у меня глаза затылок увидели от таких потрясений", - писали восхищенные комментаторы.

Некоторые не постеснялись спросить, в каком именно месте заболело у Сергея Лазарева. Подписчики обратили внимание на гармонию в отношениях певца и танцовщицы, и то, как знаменитость беспокоится о своих подопечных.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:27

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