Милена Безбородова сцепилась с новой поклонницей Алексея Безуса – Виолеттой





На днях у Милены случилось «горе» – на «Дом-2» пришла новенькая девушка, которая заявила, что намерена сделать все возможное для того, чтобы Алексей бросил свою пассию и начал встречаться с ней.Безбородовой очень не понравились заявление Виолетты, которая прямо во время Лобного места отметила, что еще совсем юная Милена ей не соперница. Однако больше всего возлюбленную Безуса разозлило то, что блондинка решительно назвала Алексея будущим парнем, с которым она вполне вероятно сможет даже создать семью.Как бы там ни было, но дальше разговоров дело так и не пошло. Во всяком случае Безбородова заявила, что отдавать своего мужчину не намерена никому и тем более эффектной блондинке, которая решила переступить через нее.Считанные часы назад в социальных сетях появились скрины, на которых видно, что Милена не стала долго церемониться с Виолеттой и сцепилась с ней. Известно, что началось все с того, что новенькая девушка попыталась пригласить Алексея на романтическое свидание, которое в результате потерпело фиаско.Безбородову наглость девушки так разозлило, что она не стала подбирать выражений и отправила Виолетту, на которой в тот момент был надет весьма откровенный наряд, работать на трассу, заявив, что сейчас применит к ней силу, если она не выйдет из ее комнаты.