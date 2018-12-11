Взрывной характер Валентина Гафта заставляет Ольгу Остроумову совершать подвиг

[О жизни с Валентином Гафтом сегодня рассказывает его супруга Ольга Остроумова. Она призналась, что в их семье только один артист – Гафт, импульсивный, как ребенок. Жена должна вести хозяйство и весь остальной быт упал на ее хрупкие плечи. Он часто угрожал женщине разводом, еще и любитель нецензурных слов. Как-то актер Лев Дуров поздравлял ее с днем рождения и в своей речи произнес такую фразу: "Жить с Гафтом – это подвиг!". И народная актриса с ним полностью согласна. Ольга Остроумова призналась, что терпит такое отношение лишь потому, что любит своего супруга. Несмотря на его дурной характер, в душе он наивный, как маленькое дитя.[center]