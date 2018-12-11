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Взрывной характер Валентина Гафта заставляет Ольгу Остроумову совершать подвиг

Легендарный российский актер Валентин Гафт известен своим непростым и взрывным характером. Многие его коллеги считают, что живя с ним под одной крышей, Ольга Остроумова совершает подвиг.
Взрывной характер Валентина Гафта заставляет Ольгу Остроумову совершать подвиг
[О жизни с Валентином Гафтом сегодня рассказывает его супруга Ольга Остроумова. Она призналась, что в их семье только один артист – Гафт, импульсивный, как ребенок. Жена должна вести хозяйство и весь остальной быт упал на ее хрупкие плечи. Он часто угрожал женщине разводом, еще и любитель нецензурных слов. Как-то актер Лев Дуров поздравлял ее с днем рождения и в своей речи произнес такую фразу: "Жить с Гафтом – это подвиг!". И народная актриса с ним полностью согласна. Ольга Остроумова призналась, что терпит такое отношение лишь потому, что любит своего супруга. Несмотря на его дурной характер, в душе он наивный, как маленькое дитя.
[center]Взрывной характер Валентина Гафта заставляет Ольгу Остроумову совершать подвиг

У Валентина Гафта обнаружили болезнь Паркинсона и его заботливая супруга следит, чтобы он вовремя принял необходимые таблетки. По ее словам, актер называет Остроумову своим ангелом хранителем, который обеспечивает ему спокойною и счастливую жизнь.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:14

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