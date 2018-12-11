Певица Валерия заинтриговала поклонников сообщением о записи песни с двумя коллегами в Instagram





Народная артистка России оповестила своих фанатов об окончании записи программы «Новогодний огонек» на «Первом канале», в которой выполнила песню в составе трио с еще двумя известными исполнителями, имена которых не захотела называть.Своим поклонникам Валерия предложила угадать, с кем из звезд российской эстрады она могла исполнить новогоднюю композицию: «Есть варианты, с кем поем вместе? Кто эти два исполнителя или исполнительницы?» - написала звезда.Фанаты моментально откликнулись на предложение певицы и заполнили комментарии в аккаунте звезды своими догадками. Большая часть голосов отдана певцу Стасу Пьехе, к таким выводам голосовавшие пришли исходя из недавно выложенной совместной фотографии звезд на странице Валерии.