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«АвтоВАЗ» отзывает в России 41,5 тыс. автомобилей Lada Vesta

Производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» отзывает на доработку 41,5 тыс. автомобилей на территории РФ. Представители Росстандарта проинформировали, это связано с отсутствием необходимой сертификации колесных дисков модели Lada Vesta.
«АвтоВАЗ» отзывает в России 41,5 тыс. автомобилей Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» реализовал, начиная с июля 2017 года около 41,500 моделей Lada Vesta. Однако теперь их придётся отозвать для дополнительных ремонтных работ из-за отсутствия сертификации диска запасного колеса.
По заявлению сотрудников Росстандарта, на отозванных автомобилях будет проведена бесплатная покраска дисков, а затем владельцы смогут забрать свои авто.



 
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Авто
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 14:52

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