«АвтоВАЗ» отзывает в России 41,5 тыс. автомобилей Lada Vesta





Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» реализовал, начиная с июля 2017 года около 41,500 моделей Lada Vesta. Однако теперь их придётся отозвать для дополнительных ремонтных работ из-за отсутствия сертификации диска запасного колеса.По заявлению сотрудников Росстандарта, на отозванных автомобилях будет проведена бесплатная покраска дисков, а затем владельцы смогут забрать свои авто.