Сергей Шнуров не захотел делать выбор между своими подопечными во время съемок «Голоса»



В этом выпуске на вокальном ринге «сражались» Рита Крон и Дария Гроссман, подопечные Сергея Шнурова. Когда песня закончилась и наступил момент выбора одного из соревнующихся, певец на полном серьезе заявил, что намерен оставить обеих участниц. Это вызвало настоящий скандал, поскольку по правилам наставник обязан выбирать лучшего и худшего среди своих же учеников. Однако шоумен был непоколебим и не слушал уговоры своих коллег по проекту. Выйдя на сцену, он забрал участниц и увел их за кулисы. Следом за ними последовал Юрий Аксюта и Мауриц Бриет, чтобы успокоить музыканта.

В этом выпуске на вокальном ринге «сражались» Рита Крон и Дария Гроссман, подопечные Сергея Шнурова. Когда песня закончилась и наступил момент выбора одного из соревнующихся, певец на полном серьезе заявил, что намерен оставить обеих участниц. Это вызвало настоящий скандал, поскольку по правилам наставник обязан выбирать лучшего и худшего среди своих же учеников. Однако шоумен был непоколебим и не слушал уговоры своих коллег по проекту. Выйдя на сцену, он забрал участниц и увел их за кулисы. Следом за ними последовал Юрий Аксюта и Мауриц Бриет, чтобы успокоить музыканта.





После непростого разговора Сергей Шнуров все равно отказывался от выбора и отдал его своим коллегам по телепроекту. "Хорошо, тогда я отказываюсь брать на себя ответственность. И сейчас три наставника проголосуют за того, кто останется!" – заявил артист. Поведение фронтмена группы «Ленинград» вызвало у Дмитрия Нагиева неоднозначные эмоции, он не сдержался и сказал: "Ну ты и шкура!". После всех пререканий Шнуров принял решение оставить на шоу Дарию Гроссман.