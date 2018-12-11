Сергей Шнуров не захотел делать выбор между своими подопечными во время съемок «Голоса»
Знаменитый своей эпатажностью певец и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров чуть не сорвал съемки последнего выпуска «Голос». Артист не захотел выбирать одного из своих подопечных на вокальном поединке, заявив, что не будет брать на себя такую ответственность.
В этом выпуске на вокальном ринге «сражались» Рита Крон и Дария Гроссман, подопечные Сергея Шнурова. Когда песня закончилась и наступил момент выбора одного из соревнующихся, певец на полном серьезе заявил, что намерен оставить обеих участниц. Это вызвало настоящий скандал, поскольку по правилам наставник обязан выбирать лучшего и худшего среди своих же учеников. Однако шоумен был непоколебим и не слушал уговоры своих коллег по проекту. Выйдя на сцену, он забрал участниц и увел их за кулисы. Следом за ними последовал Юрий Аксюта и Мауриц Бриет, чтобы успокоить музыканта.
После непростого разговора Сергей Шнуров все равно отказывался от выбора и отдал его своим коллегам по телепроекту. "Хорошо, тогда я отказываюсь брать на себя ответственность. И сейчас три наставника проголосуют за того, кто останется!" – заявил артист. Поведение фронтмена группы «Ленинград» вызвало у Дмитрия Нагиева неоднозначные эмоции, он не сдержался и сказал: "Ну ты и шкура!". После всех пререканий Шнуров принял решение оставить на шоу Дарию Гроссман.
В этом выпуске на вокальном ринге «сражались» Рита Крон и Дария Гроссман, подопечные Сергея Шнурова. Когда песня закончилась и наступил момент выбора одного из соревнующихся, певец на полном серьезе заявил, что намерен оставить обеих участниц. Это вызвало настоящий скандал, поскольку по правилам наставник обязан выбирать лучшего и худшего среди своих же учеников. Однако шоумен был непоколебим и не слушал уговоры своих коллег по проекту. Выйдя на сцену, он забрал участниц и увел их за кулисы. Следом за ними последовал Юрий Аксюта и Мауриц Бриет, чтобы успокоить музыканта.
После непростого разговора Сергей Шнуров все равно отказывался от выбора и отдал его своим коллегам по телепроекту. "Хорошо, тогда я отказываюсь брать на себя ответственность. И сейчас три наставника проголосуют за того, кто останется!" – заявил артист. Поведение фронтмена группы «Ленинград» вызвало у Дмитрия Нагиева неоднозначные эмоции, он не сдержался и сказал: "Ну ты и шкура!". После всех пререканий Шнуров принял решение оставить на шоу Дарию Гроссман.