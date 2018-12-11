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Елена Воробей порадует детей образом "Антошки" на новогодние праздники

Российская юмористка решила кардинально сменить стиль. 51-летняя Елена Воробей примерила образ героя известного мультфильма "Антошка" ради детей, решив их порадовать на новогодние праздники.
Елена Воробей порадует детей образом "Антошки" на новогодние праздники

Елена Воробей серьезно готовится к выступлению в Кремле. Она даже поменяла прическу, чтобы быть похожей на персонажа из советского мультика. "Антошка-сиквел ломаю стереотипы Зажгли сегодня, исполнив новую версию "Антошки" вместе с талантливыми детками младшей группы Большого Детского хора им. Попова и с юными артистами детской школы танца "Formidable", - поделилась новостью с фанатами артистка.

Кроме того, Елена Воробей представила поклонникам своего парикмахера, экспериментирующего с волосами юмористки. Фолловеры оценили публикацию кумира и отметили, что Елена Воробей, несмотря на возраст, выглядит прекрасно: "Красотка", "то самый стильный Антошка в мире!!!", "Хорошо сохранились".



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:00

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