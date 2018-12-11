Елена Воробей порадует детей образом "Антошки" на новогодние праздники

Елена Воробей серьезно готовится к выступлению в Кремле. Она даже поменяла прическу, чтобы быть похожей на персонажа из советского мультика. "Антошка-сиквел ломаю стереотипы Зажгли сегодня, исполнив новую версию "Антошки" вместе с талантливыми детками младшей группы Большого Детского хора им. Попова и с юными артистами детской школы танца "Formidable", - поделилась новостью с фанатами артистка.Кроме того, Елена Воробей представила поклонникам своего парикмахера, экспериментирующего с волосами юмористки. Фолловеры оценили публикацию кумира и отметили, что Елена Воробей, несмотря на возраст, выглядит прекрасно: "Красотка", "то самый стильный Антошка в мире!!!", "Хорошо сохранились".