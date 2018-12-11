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Стиль дочери солистки A’Studio Кети Топурии умилил поклонников

Стиль 3-х летней Оливии, дочери Кети Топурии умилил поклонников знаменитости. В микроблоге в Instagram на официальной странице малышки, которую временно ведет звездная мамочка, интенсивно обсуждается соответствующий пост.
Стиль дочери солистки A’Studio Кети Топурии умилил поклонников

Фанаты Кети Топурии знают, что маленькая Оливия уже привыкла к популярности и вниманию. Крошка принимает участие в различных проектах и фотосессиях с раннего детства. Солистка группы A’Studio всегда следит за трендами моды и одевает дочь только в самые фешенебельные наряды: шляпки, платья, косухи. Все подобранные вещи для малышки отличаются яркостью, броскостью и различными принтами.

На одних из последних фотоснимков малышка Оливия очень похожа на маму. Тщательно подобранный нежный лук дочери Кети привел в восторг всех подписчиков маленькой звезды.
Стиль дочери солистки A’Studio Кети Топурии умилил поклонников

Напомним, что грузинская и российская певица, вокалистка группы A’Studio Кети Топурия родила дочь в июне 2015 года, от бизнесмена Льва Гейхмана, с которым до 2017 года была в официальном браке.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:46

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