Стиль дочери солистки A’Studio Кети Топурии умилил поклонников
Стиль 3-х летней Оливии, дочери Кети Топурии умилил поклонников знаменитости. В микроблоге в Instagram на официальной странице малышки, которую временно ведет звездная мамочка, интенсивно обсуждается соответствующий пост.
Фанаты Кети Топурии знают, что маленькая Оливия уже привыкла к популярности и вниманию. Крошка принимает участие в различных проектах и фотосессиях с раннего детства. Солистка группы A’Studio всегда следит за трендами моды и одевает дочь только в самые фешенебельные наряды: шляпки, платья, косухи. Все подобранные вещи для малышки отличаются яркостью, броскостью и различными принтами.
На одних из последних фотоснимков малышка Оливия очень похожа на маму. Тщательно подобранный нежный лук дочери Кети привел в восторг всех подписчиков маленькой звезды.
Напомним, что грузинская и российская певица, вокалистка группы A’Studio Кети Топурия родила дочь в июне 2015 года, от бизнесмена Льва Гейхмана, с которым до 2017 года была в официальном браке.
Фанаты Кети Топурии знают, что маленькая Оливия уже привыкла к популярности и вниманию. Крошка принимает участие в различных проектах и фотосессиях с раннего детства. Солистка группы A’Studio всегда следит за трендами моды и одевает дочь только в самые фешенебельные наряды: шляпки, платья, косухи. Все подобранные вещи для малышки отличаются яркостью, броскостью и различными принтами.
На одних из последних фотоснимков малышка Оливия очень похожа на маму. Тщательно подобранный нежный лук дочери Кети привел в восторг всех подписчиков маленькой звезды.
Напомним, что грузинская и российская певица, вокалистка группы A’Studio Кети Топурия родила дочь в июне 2015 года, от бизнесмена Льва Гейхмана, с которым до 2017 года была в официальном браке.
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:46