АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды зарубежного шоу-бизнеса
EUR 75.71 USD 66.24
Курс валют на 11.12.2018

Выцветшие татуировки могут оставаться яркими под внешним слом кожи

Зарубежные специалисты выяснили, что выцветшие татуировки могут оставаться яркими под внешним слоем кожи. Это удалось узнать благодаря снимкам мужчины, получившего ожоги во время готовки еды.
Выцветшие татуировки могут оставаться яркими под внешним слом кожи

Как сообщают эксперты, молодой человек после того, как кожа слезла заметил, что выцветшие тату остались яркими внутри. Многим юзерам это показалось невероятным, а некоторые посчитали, что фото просто монтаж.

К обсуждениям наколок присоединились и эксперты в этой области. Они отметили, что фотографии реальные и ничего удивительного в этом нет. Эксперты пояснили, что когда татуировка наносится на тело, то чернилами насыщается как эпидермис (наружный слой кожи), так и дерма, являющаяся соединительной частью ткани кожи под эпидермисом.
Выцветшие татуировки могут оставаться яркими под внешним слом кожи
Выцветшие татуировки могут оставаться яркими под внешним слом кожи

Эпидермис постепенно обновляется и подвергается влиянию разных факторов. Именно поэтому накожные рисунки, какими бы яркими они не были, со временем тускнеют и выцветают. А дерма сохраняет чернила лучше и надежнее, - подтвердили профессионалы.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елена Воробей порадует детей образом "Антошки" на
Дмитрий Дмитренко довел до слёз Алену Савкину
«АвтоВАЗ» отзывает в России 41,5 тыс. автомобилей
Певица Валерия заинтриговала поклонников
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева показала, как
Выцветшие татуировки могут оставаться яркими под
Анна Хилькевич опубликовала в Instagram новое
Ксения Бородина снова высмеяла свою «подругу»
На карликовой планете Церера нашли следы органики
Сергей Шнуров не захотел делать выбор между
Милена Безбородова сцепилась с новой поклонницей
В российском Заполярье обнаружили "призрачный
«Серые кардиналы» мирового спорта. Кому обязаны
Эксперты сравнили производительность смартфонов
Стиль дочери солистки A’Studio Кети Топурии
ДНК древних людей выделили из 8-тысячелетней
Ольга Бузова еще десять лет назад предсказала
В Мюнхене звезду НТВ Вадима Глускера с травмой
Ученые: После первых родов риск развития рака
Звезда «Дома-2» Иосиф Оганесян перенес мальчишник
В Instagram Direct появилась возможность обмена
Платье Меган Маркл на British Fashion Awards
Друг Иосифа Оганесяна – Арсен влюбился в Алену
Йети напугал американцев во время праздничного
Личные данные 52,2 миллионов пользователей Google
Евгений Петросян встал на защиту Ольги Бузовой, с
Максим Галкин показал приготовленный для него
NASA показало "гипнотические облака" Юпитера
Самые скрытные звезды зарубежного шоу-бизнеса
Юлия Барановская может заменить Ольгу Бузову на
Просмотреть все новости