Выцветшие татуировки могут оставаться яркими под внешним слом кожи
Зарубежные специалисты выяснили, что выцветшие татуировки могут оставаться яркими под внешним слоем кожи. Это удалось узнать благодаря снимкам мужчины, получившего ожоги во время готовки еды.
Как сообщают эксперты, молодой человек после того, как кожа слезла заметил, что выцветшие тату остались яркими внутри. Многим юзерам это показалось невероятным, а некоторые посчитали, что фото просто монтаж.
К обсуждениям наколок присоединились и эксперты в этой области. Они отметили, что фотографии реальные и ничего удивительного в этом нет. Эксперты пояснили, что когда татуировка наносится на тело, то чернилами насыщается как эпидермис (наружный слой кожи), так и дерма, являющаяся соединительной частью ткани кожи под эпидермисом.
Эпидермис постепенно обновляется и подвергается влиянию разных факторов. Именно поэтому накожные рисунки, какими бы яркими они не были, со временем тускнеют и выцветают. А дерма сохраняет чернила лучше и надежнее, - подтвердили профессионалы.
Как сообщают эксперты, молодой человек после того, как кожа слезла заметил, что выцветшие тату остались яркими внутри. Многим юзерам это показалось невероятным, а некоторые посчитали, что фото просто монтаж.
К обсуждениям наколок присоединились и эксперты в этой области. Они отметили, что фотографии реальные и ничего удивительного в этом нет. Эксперты пояснили, что когда татуировка наносится на тело, то чернилами насыщается как эпидермис (наружный слой кожи), так и дерма, являющаяся соединительной частью ткани кожи под эпидермисом.
Эпидермис постепенно обновляется и подвергается влиянию разных факторов. Именно поэтому накожные рисунки, какими бы яркими они не были, со временем тускнеют и выцветают. А дерма сохраняет чернила лучше и надежнее, - подтвердили профессионалы.
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:36