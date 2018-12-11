Эксперты сравнили производительность смартфонов iPhone Xs Max и Huawei Mate 20 Pro





В быстродействии приложений победителем стал iPhone Xs Max, который немного отстал от Huawei Mate 20 Pro в функциональной части модульных камер. Устройство от Apple отличилось более адаптивной и многозадачной ОС. Стоит отметить, что в тесте на производительность флагман китайской компании отстал от конкурента лишь на 5 секунд с результатом в 1 минуту 52 секунды.Экспертами высокого оценен процессор устройства Huawei Mate 20 Pro. Qualcomm Snapdragon 885 способенy быстрей обрабатывать данные с камеры, чем процессор смартфона iPhone Xs Max. Однако во всех остальных тестах победило устройство компании Apple.