Загадочная фигура попала в объектив камеры американки





Американка ничего не подозревая, в видеочате рассказывала своей подруге о чем-то важном, при этом она ходила по своему дому, и за ее спиной можно было разглядеть детали интерьера. Женщина вышла на кухню, а сзади оказалась ее гостиная. На фоне торшера четко виднелась человекоподобная фигура с внушительной головой, которая передвигалась по комнате.Загадочное существо «выглядывало» то с левого, то с правого плеча хозяйки жилища. Это увидела ее собеседница и сказала ей об этом. В доме на тот момент никого не было, поскольку все родные женщины уехали из города.