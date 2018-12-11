Загадочная фигура попала в объектив камеры американки
Жительница штата Вашингтон, США опубликовала в Сети запись, где она общается со своей подругой в видеочате. Когда женщина зашла на кухню приготовить себе кофе, то за ее плечом можно было увидеть фигуру, напоминающую пришельца.
Американка ничего не подозревая, в видеочате рассказывала своей подруге о чем-то важном, при этом она ходила по своему дому, и за ее спиной можно было разглядеть детали интерьера. Женщина вышла на кухню, а сзади оказалась ее гостиная. На фоне торшера четко виднелась человекоподобная фигура с внушительной головой, которая передвигалась по комнате.
Загадочное существо «выглядывало» то с левого, то с правого плеча хозяйки жилища. Это увидела ее собеседница и сказала ей об этом. В доме на тот момент никого не было, поскольку все родные женщины уехали из города.
Американка ничего не подозревая, в видеочате рассказывала своей подруге о чем-то важном, при этом она ходила по своему дому, и за ее спиной можно было разглядеть детали интерьера. Женщина вышла на кухню, а сзади оказалась ее гостиная. На фоне торшера четко виднелась человекоподобная фигура с внушительной головой, которая передвигалась по комнате.
Загадочное существо «выглядывало» то с левого, то с правого плеча хозяйки жилища. Это увидела ее собеседница и сказала ей об этом. В доме на тот момент никого не было, поскольку все родные женщины уехали из города.
В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:07