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Друг Иосифа Оганесяна – Арсен влюбился в Алену Савкину и готов принять её с ребёнком

Проектному приятелю Иосифа Оганесяна – Арсену Одзелашвили настолько понравилась Алена Савкина (Рапунцель-младшая), что он согласился воспитывать ее малыша, как своего родного.

Напомним, что еще несколько дней назад в социальных сетях активно обсуждалась новость о том, что Захар Саленко изъявил желание жениться на беременной Рапунцель-младшей. Тогда сама 20-летняя девушка призналась, что ей очень приятно осознавать то, что ее поддерживает такой молодой человек, но в качестве своего супруга она видит совсем другого парня.

Друг Иосифа Оганесяна – Арсен влюбился в Алену Савкину и готов принять её с ребёнком

И вот неожиданно Арсен, друг Иосифа Оганесяна, осознал, что ему на самом деле нравится не Ольга Сударкина, а беременная Алена, с которой он хочет не только создать семью, но и записать ее ребенка на свою фамилию. Более того, Одзелашвили подчеркнул, что настроен по отношению к Савкиной очень серьезно и намерен сделать все возможное для того, чтобы будущая мамочка была с ним.

По словам участника «Дома-2», он не видит ничего дурного в том, что ребенок, который вот-вот появится на свет, не от него.

«Я люблю детей» - отметил Арсен.


Друг Иосифа Оганесяна – Арсен влюбился в Алену Савкину и готов принять её с ребёнком

Оказывается, что Одзелашвили просто-таки убежден в том, что у него с Рапунцель-младшей может все получится, а их семейство будут ставить всем в пример. Также друг Оганесяна утверждает, что Алена полностью подходит под все те параметры, которые ему очень важны.

«Она очень красивая и характер ее мне очень нравится» - написал в свежем блоге Арсен Одзелашвили.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:56

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