Ученые: После первых родов риск развития рака молочной железы увеличивается на 80%





Ученые из университета Северной Каролины (США) обнаружили, что большой риск развития патологии существует у женщин, которым за 25 лет и у них есть дети. На протяжении 20 лет роженица не будет получать эффекта от природного защитного механизма. По словам исследователей, риск максимально велик только после первых родов, после чего его сила снижается надолго. А новая беременность способствует этому в большей степени. Это говорит о разных причинах заболевания, следовательно, они могут отличаться в зависимости от возраста и других факторов.Чтобы изучить вопрос лучше, ученые изучили данные около 1 млн женщин. В процессе авторами исследования учитывалась семейная история болезни. Если диагноз поставлен в возрасте 55 лет и младше, то это значило, что спустя 5 лет после рождения ребенка, уровень риска онкологии молочной железы был на самой высокой точке. Также многие ученые считают, что грудное вскармливание может защитить мать от данного недуга, но прямую связь так и не доказали.