В Instagram Direct появилась возможность обмена голосовыми сообщениями





Для активации данной функции необходимо зажать иконку микрофона возле окна набора текста. Продолжительность голосовых сообщений составляет 1 минуту. По информации интернет-издания TechCrunch, соцсеть Instagram хочет конкурировать с такими раскрученными мессенджерами как Viber, Telegram и WhatsApp.Напомним, компания Facebook приобрела фотоприложение Instagram за 1 миллиард долларов. Данный сервис существует с 2010 года, используется для публикации снимков и видеороликов. Ранее функционировал только на платформе IOS. С каждым годом популярность приложения возрастает, а не так давно разработчики добавили услугу видеочатов с конференц-связью до четырёх участников.Ранее сотрудники Instagram сообщали, что собираются очистить соцсеть от спама и фейковых аккаунтов, созданных для искусственного прибавления аудитории.