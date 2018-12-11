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В Instagram Direct появилась возможность обмена голосовыми сообщениями

Разработчики соцсети Instagram ввели новую функцию. Пользователям доступны голосовые сообщения в разделе Direct.
В Instagram Direct появилась возможность обмена голосовыми сообщениями

Для активации данной функции необходимо зажать иконку микрофона возле окна набора текста. Продолжительность голосовых сообщений составляет 1 минуту. По информации интернет-издания TechCrunch, соцсеть Instagram хочет конкурировать с такими раскрученными мессенджерами как Viber, Telegram и WhatsApp.

Напомним, компания Facebook приобрела фотоприложение Instagram за 1 миллиард долларов. Данный сервис существует с 2010 года, используется для публикации снимков и видеороликов. Ранее функционировал только на платформе IOS. С каждым годом популярность приложения возрастает, а не так давно разработчики добавили услугу видеочатов с конференц-связью до четырёх участников.

Ранее сотрудники Instagram сообщали, что собираются очистить соцсеть от спама и фейковых аккаунтов, созданных для искусственного прибавления аудитории.



 
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Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 13:07

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