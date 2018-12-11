Евгений Петросян встал на защиту Ольги Бузовой, с которой проведет новогодний «Голубой огонек»

Евгений Ваганович заявил, что не ожидал того, что за его страничкой в Instagram следит такое количество людей, которые то и дело спешат написать какую-то гадость.Нужно сказать, что жители России довольно негативно встретили новость о том, что в этом году новогодний «Голубой огонек» будет проводить не только Петросян, но и поющая телеведущая Ольга Бузова. А свежий пост юмориста в его личном микроблоге и вовсе получил такое большое количество критики, что Евгений Ваганович тут же поспешил высказать свое мнение по этому поводу.Несмотря на то, что поклонники знаменитости принялись один за другим отмечать, что Бузова не является его уровнем, поэтому он не должен даже возле нее стоять, Петросяна подобные комментарии очень возмутили. Ведь некоторые фолловеры пошли дальше, интересуясь, сколько юмористу заплатили за такой «позор».Отметим, что комика очень удивило то, что негативно высказываются о Бузовой как раз девушки, которых теперь он точно знает в России очень много.А после некоторых комментариев Евгений Ваганович больше не стал молчать. Комик разместил у себя на страничке еще один пост, в котором заявил, что ему надоело читать гадости, а также поинтересовался у читателей, не устают ли они от того, что являются настоящими «озлобышами».