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Йети напугал американцев во время праздничного ужина

Йети напугал семью американцев, появившись перед домом во время праздничного ужина. Увидев наблюдателей с камерой он поспешно скрылся в лесу.
Йети напугал американцев во время праздничного ужина

В Сети появилось видео, где йети возник возле дома американцев во время семейного ужина. Запечатлела снежного человека жительница северного района Миннесоты. Хозяйка снимала на камеру семью, которая в зимней вечер собралась большой компанией в украшенном к Рождеству доме. В какой-то момент в объективе показалось окно, а на подъезде к участку бродило высокое мохнатое существо.

Владельцы коттеджа поспешили выбежать на улицу, однако к тому моменту обезьяноподобный гуманоид с тёмной шерстью удалился в лес. Собака с лаем побежала за йети, но быстро вернулась к хозяевам. В последний момент между стволами деревьев женщине удалось запечатлеть передвижения снежного человека.

Очевидцы убеждены, что перед ними была не обезьяна, которых в Северной Америке попросту нет, и, определённо, не медведь. Автор ролика, рассказавший историю американской семьи в Сети, уверен, что она столкнулась с настоящим бигфутом.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:52

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