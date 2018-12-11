Йети напугал американцев во время праздничного ужина





В Сети появилось видео, где йети возник возле дома американцев во время семейного ужина. Запечатлела снежного человека жительница северного района Миннесоты. Хозяйка снимала на камеру семью, которая в зимней вечер собралась большой компанией в украшенном к Рождеству доме. В какой-то момент в объективе показалось окно, а на подъезде к участку бродило высокое мохнатое существо.Владельцы коттеджа поспешили выбежать на улицу, однако к тому моменту обезьяноподобный гуманоид с тёмной шерстью удалился в лес. Собака с лаем побежала за йети, но быстро вернулась к хозяевам. В последний момент между стволами деревьев женщине удалось запечатлеть передвижения снежного человека.Очевидцы убеждены, что перед ними была не обезьяна, которых в Северной Америке попросту нет, и, определённо, не медведь. Автор ролика, рассказавший историю американской семьи в Сети, уверен, что она столкнулась с настоящим бигфутом.