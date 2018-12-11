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В Мюнхене звезду НТВ Вадима Глускера с травмой лица медики выставили на улицу

В Мюнхене звезду НТВ Вадима Глускера с травмой лица медики выставили на улицу посреди ночи. Это подтвердил сам пострадавший, опубликовав соответствующий пост в социальной сети.
В Мюнхене звезду НТВ Вадима Глускера с травмой лица медики выставили на улицу

Вадим Глускер находился в аэропорту Мюнхена, попытавшись воспользоваться эскалатором. Он оказался неисправным и журналист при падении получил несколько ранений.

Обозревателя доставили в одну из немецких клиник, где Вадим Глускер провел 4 часа. Он написал в микроблоге, что врачи всего лишь зашили ему глубокие раны, даже не проведя полного осмотра. Медики предположили, что у российского гражданина перелом ребер и, возможно, сотрясение мозга, однако рентген делать не стали.

По словам Вадима Глускера, медицинские специалисты вызвали ему такси и объяснили, что больше не несут за пациента ответственность. Звезде НТВ порекомендовали ехать в аэропорт или в гостиницу, а затем обратиться к своему лечащему врачу, сделать рентген по месту прописки, а швы можно снять через 8 дней.

Такое "человеческое" медобслуживание Вадим Глускер назвал "прелестью". Спустя какое-то время он рассказал, что раны уже начали постепенно заживать.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:28

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