В Мюнхене звезду НТВ Вадима Глускера с травмой лица медики выставили на улицу

Вадим Глускер находился в аэропорту Мюнхена, попытавшись воспользоваться эскалатором. Он оказался неисправным и журналист при падении получил несколько ранений.Обозревателя доставили в одну из немецких клиник, где Вадим Глускер провел 4 часа. Он написал в микроблоге, что врачи всего лишь зашили ему глубокие раны, даже не проведя полного осмотра. Медики предположили, что у российского гражданина перелом ребер и, возможно, сотрясение мозга, однако рентген делать не стали.По словам Вадима Глускера, медицинские специалисты вызвали ему такси и объяснили, что больше не несут за пациента ответственность. Звезде НТВ порекомендовали ехать в аэропорт или в гостиницу, а затем обратиться к своему лечащему врачу, сделать рентген по месту прописки, а швы можно снять через 8 дней.Такое "человеческое" медобслуживание Вадим Глускер назвал "прелестью". Спустя какое-то время он рассказал, что раны уже начали постепенно заживать.