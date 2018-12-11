Максим Галкин показал приготовленный для него ужин на видео в Instagram

Максим Галкин поделился со своими подписчиками очередным сюжетом из своей личной жизни. На это раз можно увидеть его возвращение домой и еду, которую для него оставили не теплой плите. Взяв в руки вилку, артист стал показывать первое блюдо, это бефстроганов, далее он принялся дегустировать картофельное пюре. Под постом юморист написал так: «А не поесть ли на ночь?»,Далее Галкин хотел было открыть холодильник и показать его содержимое аудитории, однако на полпути остановился и предпочел этого не делать. Поскольку испугался, что кто-то из подписчиков может написать, что он что-то не то кушает.