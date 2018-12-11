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Максим Галкин показал приготовленный для него ужин на видео в Instagram

Знаменитый российский комик и телеведущий Максим Галкин в своем блоге Instagram показал своим подписчикам забавный видеоролик, где рассказывает о своих предпочтениях на ужин. Однако то, что находится в его холодильнике, знаменитость предпочел не показывать зрителям.
Максим Галкин показал приготовленный для него ужин на видео в Instagram

Максим Галкин поделился со своими подписчиками очередным сюжетом из своей личной жизни. На это раз можно увидеть его возвращение домой и еду, которую для него оставили не теплой плите. Взяв в руки вилку, артист стал показывать первое блюдо, это бефстроганов, далее он принялся дегустировать картофельное пюре. Под постом юморист написал так: «А не поесть ли на ночь?»,

Далее Галкин хотел было открыть холодильник и показать его содержимое аудитории, однако на полпути остановился и предпочел этого не делать. Поскольку испугался, что кто-то из подписчиков может написать, что он что-то не то кушает.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:37

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