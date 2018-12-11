«Мотивирующей» Ольге Бузовой напомнили про её «успешную» криптовалюту «BuzCoin»

«Оль, ну что там твоя валюта? Продается? Ты же обещала всем, что ее ждет успех! Ну? И где же он?», «Бузова, ты тут мотивировать бизнесменов решила? Ты что не знала, у таких людей времени на социальные сети нет?! А тем более на то, чтобы читать твои посты!» - продолжают писать в Сети.





Несколько часов назад Ольга разместила у себя на страничке в Instagram пост, в котором прорекламировала новую коммерческую программу, а между делом попыталась мотивировать всех бизнесменов принять участие в ней, а также подвести выводы 2018 года и составить список задач на 2019.Впрочем, на свежий пост Бузовой практически никто не обратил внимание. А некоторые интернет-пользователи и вовсе принялись интересоваться у Оли, как там ее «успешная» цифровая валюта «BuzCoin». Оказывается, что фолловеров уже давно интересует то, продается ли криптовалюта или же нет.Стоит подчеркнуть, что уже не первый раз Бузовой задают подобные вопросы. Кое-кто из подписчиков телезнаменитости и вовсе ставит вопрос «ребром», требуя от нее доказательств того, что ее цифровая валюта по-прежнему функционирует. Только вот сама Ольга отвечать на подобные вопросы отказывается.К слову, сейчас недоброжелатели поющей ведущей то и дело продолжают вспоминать ее громкие заявление о том, что она якобы создает «империю».