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NASA показало "гипнотические облака" Юпитера

NASA показало на фото космического зонда "гипнотические облака" Юпитера. Снимок был сделан с расстояния 3,4 тысячи километров.
NASA показало "гипнотические облака" Юпитера

В своём официальном Twitter NASA показало фотографию "гипнотических облаков" газового гиганта Юпитера. Снимок получил зонд Juno во время своей недавней миссии. Аппарату удалось подобраться к северному экваториальному поясу на расстоянии всего 3,4 тысячи километров от поверхности планеты. Если учесть огромные размеры Юпитера (в 11 раз крупнее Земли), то облака были от Juno очень близко.

Расстояние сопоставимо с дорогой от Чикаго до Сан-Франциско. Учёные отметили необычные завораживающие формы газовых облаков планеты. Так, в узорчатом рисунке можно даже разглядеть отчётливое изображение дельфина.
NASA показало "гипнотические облака" Юпитера

На снимке животное не выглядит большим, но в действительности его протяжённость составляет тысячи километров. Астрономы добавили, что подобные крупные фотографии облаков Юпитера были получены NASA впервые.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:26

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