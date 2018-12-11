NASA показало "гипнотические облака" Юпитера





В своём официальном Twitter NASA показало фотографию "гипнотических облаков" газового гиганта Юпитера. Снимок получил зонд Juno во время своей недавней миссии. Аппарату удалось подобраться к северному экваториальному поясу на расстоянии всего 3,4 тысячи километров от поверхности планеты. Если учесть огромные размеры Юпитера (в 11 раз крупнее Земли), то облака были от Juno очень близко.Расстояние сопоставимо с дорогой от Чикаго до Сан-Франциско. Учёные отметили необычные завораживающие формы газовых облаков планеты. Так, в узорчатом рисунке можно даже разглядеть отчётливое изображение дельфина.На снимке животное не выглядит большим, но в действительности его протяжённость составляет тысячи километров. Астрономы добавили, что подобные крупные фотографии облаков Юпитера были получены NASA впервые.