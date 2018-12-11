Личные данные 52,2 миллионов пользователей Google утекли в Сеть





Информация о 52,2 миллионах юзеров соцсети Google+ стала доступна другим приложениям. По сообщению, опубликованному в блоге компании, можно сделать вывод, что из-за программной недоработки стали доступны данные об именах, возрасте, роде деятельности, адреса электронной почты и любая скрытая информация, отмеченная пользователями.Утечка данных в Сеть длилась около недели, после чего аналитики компании обнаружили и устранили неполадку. Компания Google заявляет, что данные о номерах счетов и банковских карт осталась в безопасности. Все пострадавшие пользователи получат письма с извинениями.Начиная с апреля 2019 года соцсеть Google+ временно станет недоступна для обычных юзеров. В неё смогут войти только корпоративные клиенты.