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Личные данные 52,2 миллионов пользователей Google утекли в Сеть

В ходе допущенных программных оплошностей произошла утечка данных. Обнародована скрытая информация о 52,2 пользователях Google+.
Личные данные 52,2 миллионов пользователей Google утекли в Сеть

Информация о 52,2 миллионах юзеров соцсети Google+ стала доступна другим приложениям. По сообщению, опубликованному в блоге компании, можно сделать вывод, что из-за программной недоработки стали доступны данные об именах, возрасте, роде деятельности, адреса электронной почты и любая скрытая информация, отмеченная пользователями.

Утечка данных в Сеть длилась около недели, после чего аналитики компании обнаружили и устранили неполадку. Компания Google заявляет, что данные о номерах счетов и банковских карт осталась в безопасности. Все пострадавшие пользователи получат письма с извинениями.

Начиная с апреля 2019 года соцсеть Google+ временно станет недоступна для обычных юзеров. В неё смогут войти только корпоративные клиенты.



 
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Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 12:43

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